В 'Слуге народа' объяснили применение Javelin на Донбассе: мы имеем право на защиту своей земли

Украина имеет право на защиту своей земли и может делать это так, как считает нужным. В частности, используя противотанковые ракетные комплексы Javelin или другое вооружение, находящееся на балансе Вооруженных сил.

Об этом в своем Facebook заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Игорь Копытин, комментируя недавнюю информацию о применении украинскими военными в бою на Донбассе Javelin рядом с дронами турецкого производства Bayraktar. Политик подчеркнул, что это правда.

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"Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах, но скажу следующее – предупреждая какие-либо дальнейшие заявления и манипуляции относительно того "может ли Украина защищаться, не запрещено ли это", да, может. Мы имеем право на защиту своей земли", – заявил Копытин.

Он добавил, что при необходимости украинцы могут использовать Javelin или Bayraktar, или другое оружие, которое находится на балансе ВСУ.

"Потому что мы защищаем собственное государство", – уверен нардеп.

Он добавил, что партийцы уже обсудили событие с американскими партнерами и "пришли в диалоге с ними к такому же мнению".

"Друзья, Украина выстоит в этой борьбе, знаете почему? Потому что правда за нами", – подытожил Копытин.

Напомним, о применении вооруженными силами на Донбассе противотанкового ракетного комплекса Javelin против оккупантов 22 ноября сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, эта система имеет серьезный психологический сдерживающий фактор для противника. Глава разведки отметил, что такое вооружение ВСУ заставляет оккупантов дополнительно подумать перед атакой.

Со своей стороны, в России отреагировали на применение Javelin украинскими военными. В частности, министр МИД России Сергей Лавров назвал это якобы попыткой спровоцировать обострение на Донбассе. Он заявил, что расценивает последние события как "желание совершить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу". В то же время, дипломат заявил, что тема Украины будет обсуждаться во время нового контакта президентов РФ и США.

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