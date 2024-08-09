Коломойскому изменили ранее объявленное подозрение: что известно

В объявленное ранее подозрение бизнесмену Игорю Коломойскому детективы Бюро экономической безопасности внесли изменения. В частности, были добавлены уточненные механизмы совершения преступлений.

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Как отметили в БЭБ, теперь Коломойскому объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных 4 статьями Уголовного кодекса. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения Коломойским 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.

В тексте нового подозрения отмечается, что часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку. Это более 2 млрд грн.

"Также детективы доказали факт организации завладения Коломойским свыше 3,3 млрд грн "Укрнафты". Установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров по работам, которые фактически не выполнялись. В дальнейшем полученные незаконным путем 5,3 млрд грн олигарх легализовал ", – утверждают в БЭБ.

В Бюро добавили, что уже готовится открытие материалов уголовного производства для ознакомления с ними защиты подозреваемого.

Защита Коломойского пока никак не прокомментировала изменение подозрения. Однако ранее, в июле, она утверждала, что бизнесмен останется в СИЗО.

"Игоря Валерьевича удерживают незаконно, поэтому залог не будет вноситься. Государство в будущем будет вынуждено компенсировать все убытки за время пребывания в СИЗО, нанесенные неправомерно обвиняемому и нелегально заключенному Коломойскому, включая огромный моральный ущерб", – заявляла защита.

Как сообщал OBOZ.UA, Игорю Коломойскому сообщили о новом подозрении. На этот раз она касается заказа умышленного убийства. Речь идет о нападении на адвоката в 2003 году в Феодосии, причиной, по версии следствия, стал отказ последнего "сотрудничать в незаконной сделке".

Ранее сообщалось, что Коломойскому не вернут ПриватБанк: все судебные дела с бывшими акционерами закрыты.