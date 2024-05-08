Коломойскому объявили подозрение в заказе умышленного убийства: подробности

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому сообщили о новом подозрении. На этот раз оно касается заказа умышленного убийства.

Речь идет о нападении на адвоката в 2003 году в Феодосии, причиной покушения, по версии следствия, стал отказ последнего "сотрудничать в незаконной сделке". Подробности сообщили в Национальной полиции Украины и в Офисе генерального прокурора, а источники OBOZ.UA в правоохранительных органах назвали имя жертвы покушения и причины, по которым подозреваемый мог желать ему смерти.

"Известному украинскому олигарху следователи полиции объявили подозрение в заказе умышленного убийства. По данным следствия, в августе 2003 года в Феодосийском центре четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката. Жизнь потерпевшего удалось спасти врачам. Тогда правоохранители задержали исполнителей. Теперь же полиция установила безоговорочные доказательства, подтверждающие личность заказчика", – отметили в Нацполиции.

Следователи установили, что к заказу убийства причастен бизнесмен, с сентября 2023 года находящийся под стражей по подозрению в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Он, говорится в сообщении Нацполиции, "еще в 2003 году заказал убийство адвоката", мотивом следствие считает желание подозреваемого отомстить юристу за отказ сотрудничать в незаконной сделке.

В ОГПУ о личности заказанного юриста и о ходе выполнения преступления рассказали немного больше.

"Подозреваемый, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества... Для реализации преступных намерений подозреваемый привлек членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами. Члены банды совершили нападение на директора одной из юридических компаний, нанеся ему удары и ножевые ранения в жизненно важные органы. В то же время это преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли членов банды", – отметили в ОГПУ.

Между тем источники OBOZ.UA в правоохранительных органах назвали имя адвоката, в покушении на жизнь которого подозревается Коломойский. По их словам, речь идет о Сергее Карпенко, на которого в 2003 году было совершено нападение после того, как он отказал Коломойскому в содействии в получении контроля над заводом "Днепроспецсталь". Источники также утверждают, что тогда Карпенко якобы действовал в интересах Виктора Пинчука и Константина Григоришина.

О подозрении в организации заказного убийства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины) Коломойскому 8 мая сообщили следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Напомним, накануне 7 мая стало известно, что Коломойскому не вернут ПриватБанк: все судебные дела с бывшими акционерами закрыты.

Суд в Киеве отклонил иск бывших владельцев ПриватБанка о возвращении контрольного пакета акций, закрыв все производства по их иску. Решение суда базируется на законе, который исключает возможность восстановления прав предыдущих владельцев на акции.