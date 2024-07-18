Коломойского оставили в СИЗО: какой залог определил суд

Суд продлил срок содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 сентября 2024 года. Соответствующее решение вынесла судья Шевченковского районного суда Киева Елена Чайка 18 июля.

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Об этом сообщает "УНИАН". "В удовлетворении ходатайства относительно Коломойского Игоря Валерьевича меры пресечения в виде личной поруки отказать. Ходатайство старшего детектива о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить", – говорится в результативной части решения, зачитанного судьей.

В частности, суд решил продлить срок содержания под стражей Коломойского на 47 дней, то есть до 2 сентября 2024 года. Также принято установить размер залога в 650 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Если залог будет внесен, Коломойский обязан: являться по вызову в суд по этому делу; не выезжать за пределы места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении места жительства и средств связи; воздерживаться от несанкционированных контактов со свидетелями по делу; сдать паспорта и другие документы для выезда за границу на хранение соответствующим органам.

Ранее сообщалось, что украинскому олигарху Игорю Коломойскому сообщили о новом подозрении. На этот раз она касается заказа умышленного убийства. Речь идет о нападении на адвоката в 2003 году в Феодосии, причиной, по версии следствия, стал отказ последнего "сотрудничать в незаконной сделке".

Напомним, накануне 7 мая стало известно, что Коломойскому не вернут ПриватБанк: все судебные дела с бывшими акционерами закрыты.