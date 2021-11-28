Количество жертв взрыва пятиэтажки в Новой Одессе возросло: найден еще один погибший. Фото и видео

В Новой Одессе Николаевской области нашли тело еще одного погибшего во время взрыва многоэтажного дома. Таким образом количество жертв достигло трех человек.

Об этом 28 ноября сообщается в Telegram-канале ГСЧС. Тело погибшего достали из-под обломков в 16:10 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Сейчас спасатели продолжают демонтаж разрушенных конструкций здания и поиске еще одного человека, который может находиться под завалами.

Всего к работам привлечены 232 человека, в том числе военнослужащие Национальной гвардии, и 53 единицы техники.

Напомним, что 27 ноября в Новой Одессе прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме, который разрушил два верхних этажа. До этого было известно о двух погибших, еще три человека пострадали.

По предварительным данным, произошел взрыв газа. Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне два человека погибли и девять пострадали во время взрыва многоэтажки в Белогородке Киевской области.