Найдено тело второй жертвы взрыва в доме в Николаевской области

Анна Паскевич
Расследования
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Взрыв в Новой Одессе Николаевской области

Под завалами дома в Новой Одессе Николаевской области, где 27 ноября произошел взрыв газа, найдено тело второго погибшего. Ранее было известно об одной жертве – женщине из квартиры на четвертом этаже.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, спасатели извлекли тело погибшего в 23:25 в субботу. На данный момент продолжаются поиски двух других возможных заблокированных.

Под завалами найдены двое погибших

К работам по демонтажу разрушенного здания привлечены два крана ГСЧС, кинологическая группа, 211 человек личного состава и 44 единицы техники.

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К поискам привлечены кинологи

Личный состав меняется каждые полчаса.

В 23:25 в субботу спасателя извлекли тело второго погибшего

Как отмечается, пострадавшим жителям предлагается помощь: из 30 отселенных квартир дома в гостинице пожелал разместиться один человек, все остальные временно будут проживать у родственников и знакомых.

Заблокированы могут быть еще два человека

Для предотвращения мародерства на месте ЧС также работают сотрудники Национальной полиции. Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей").

Пострадавшим жителям предлагается помощь

Виновному грозит наказание в виде штрафа до 120 минимумов доходов или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничения свободы на срок до восьми лет.

По факту взрыва открыто уголовное дело

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября стало известно о 52 погибших вследствие взрыва на шахте в Кемеровской области России. Еще более сорока горняков попали в больницу.

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