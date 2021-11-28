Найдено тело второй жертвы взрыва в доме в Николаевской области

Под завалами дома в Новой Одессе Николаевской области, где 27 ноября произошел взрыв газа, найдено тело второго погибшего. Ранее было известно об одной жертве – женщине из квартиры на четвертом этаже.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, спасатели извлекли тело погибшего в 23:25 в субботу. На данный момент продолжаются поиски двух других возможных заблокированных.

К работам по демонтажу разрушенного здания привлечены два крана ГСЧС, кинологическая группа, 211 человек личного состава и 44 единицы техники.

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Личный состав меняется каждые полчаса.

Как отмечается, пострадавшим жителям предлагается помощь: из 30 отселенных квартир дома в гостинице пожелал разместиться один человек, все остальные временно будут проживать у родственников и знакомых.

Для предотвращения мародерства на месте ЧС также работают сотрудники Национальной полиции. Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей").

Виновному грозит наказание в виде штрафа до 120 минимумов доходов или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничения свободы на срок до восьми лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября стало известно о 52 погибших вследствие взрыва на шахте в Кемеровской области России. Еще более сорока горняков попали в больницу.