Как выглядит дом в Черкассах, где издевались над 6-летним мальчиком. Фото

В Черкассах врачи до сих пор борются за жизнь 6-летнего Андрея, которого со страшными травмами доставили в больницу. Дом, в котором издевались над ребенком, находится в центре Черкасс и имеет не очень привлекательный вид – беспорядок, трещины и куча собак.

Соответствующие фото опубликовало издание Телеграф. По предварительной информации, в этом доме ребенка грызли собаки и пытали люди. Продолжается следствие.

По информации журналистов, дом выделяется среди других, ведь имеет не очень привлекательный вид. Везде трещины и беспорядок. Собаки живут вместе с людьми, для них нет отдельных вольеров во дворе. Дом требует капитального ремонта.

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По словам соседей, хозяева всегда держали много собак разных размеров. Суд будто конфисковал животных, но сейчас у двора слышно, что в доме они есть. Соседи говорят, что маленьких собак там около 15. Тревожатся из-за этого и потому, что неподалеку парк отдыха, где всегда много детей.

Напомним, что бабушка Андрея сказала в больнице, что внук упал из кучи кирпича. Однако врач не поверил, ведь на теле ребенка были ужасные травмы. По словам правоохранителей, вероятно собаки живьем съедали ребенка, пока тот лежала без сознания. Сейчас за жизнь Андрея борются врачи.

Открыто два уголовных производства. Известно, что у бабушки ребенка это не первые проблемы с законом из-за животных. Подробнее о страшной трагедии читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ночью 25 августа в Голосеевском районе Киева отец потерял двухмесячную дочь на прогулке. Он вернулся домой пьяным и без ребенка.