Как Россия ответит за разлив нефти у Крыма: в Украине заявили об экологической катастрофе в Черном море

Украинские адвокаты и экологические организации намерены привлечь к ответственности Россию и структуры, от ее имени владеющие Каспийским трубопроводным консорциумом, за ущерб, причиненный окружающей среде вследствие разлива нефти в Черном море 7 августа 2021 года.

О своих намерениях они заявили на пресс-конференции в четверг. Общий размер ущерба Украины и ее граждан инициаторы процесса оценили в 1 млрд грн. Они также обратились к международному сообществу с требованием разобраться с последствиями экологической катастрофы, вызванной действиями КТК в регионе.

Инцидент с танкером Minerva Symphony, под греческим флагом находившийся в Черном море вблизи Новороссийска, произошел 7 августа. Из терминала, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) при загрузке танкера из-за неисправности оборудования произошла утечка нефти. Первоначально сам консорциум скрывал реальные масштабы катастрофы, утверждая, что площадь разлива составила всего 200 кв. м, а объем вылитой нефти не превышает 12 куб. м – это около 10 тонн. По словам представителей КТК, ситуация была нормализована уже на следующий день и не несет угрозы окружающей среде.

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Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%), Казахстан (Казмунайгаз – 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%), а также международные компании Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15% , LUKARCO BV – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holding Limited – 2%, Eni International NANV – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.

Впоследствии данные Института космических исследований Российской академии наук опровергли эту информацию: оказалось, что пятно занимает не менее 80 кв. километров и вытянулась вглубь моря на 19 км. Дальнейшие расследования установили, что разница между вылившимся из терминала объемом нефти и попавшим в танкер объемом составила 384 т. Россия оценила убытки в 4,5 млрд рублей (около $60 млн), однако КТК не согласился с этой оценкой и отказался возмещать вред до решения суда.

По масштабам разлива нефти и нанесенного ущерба аварию смело можно отнести к крупнейшим в России за последние 30 лет. В комментарии украинским медиа экология Татьяна Лампика еще в августе отмечала, что последствия для Украины такой катастрофы могут быть ощутимы и существенно впоследствии.

По словам председателя ОО "Общественная экологическая инициатива" Александра Шатного, к их организации обратились жители Крыма, которые сейчас проживают на материковой Украине, обеспокоенные тем, что дело в России замалчивается, а следовательно, не будет соответствующим образом расследовано, то есть виновные не понесут наказание за вред, нанесенный, в том числе, и окружающей среде Крыма.

По данным экспертов Ассоциации реинтеграции Крыма, в определенное время нефтяное пятно должно оказаться у берегов полуострова, зоной особого риска является Опуцкий заповедник как охраняемый береговой резервуар.

"Россия как оккупирующее государство обязано защищать уникальную природу и экологические системы украинского Крыма, незаконно контролируемого Россией. Более того, последствия этого масштабного загрязнения нефтью будут оказывать негативное влияние на все экосистемы Черного моря", – говорится в сообщении организации.

О негативном влиянии разлитой нефти на людей и экосистему региона говорили и представители российского Greenpeace.

После обращения крымчан, добавляет активист ОО "Юристы за экологию" Дмитрий Зеленюк, общественные активисты самостоятельно отслеживали ситуацию по разливу нефти.

"Мы сами обратились в органы государственной власти с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о том, какие действия были совершены государственными органами для установления реального размера масштабов экологической катастрофы, ущерба, который был ею нанесен. Мы обратились к президенту Украины, премьер-министру Украины, Министерству окружающей среды. Кроме того, мы обратились к международным организациям с просьбой помочь в освещении ситуации на международном уровне, а также в МИД с просьбой истребовать как у КТК и у властных органов исчерпывающую информацию об инциденте", – отметил Зеленюк.

По его словам, не получив ответа от государственных органов, активисты решили обратиться к юристам и инициировать соответствующие расследования по России и КТК.

По мнению адвоката и управляющего партнера АО Barristers Алексея Шевчука, в данном случае речь идет об уголовном правонарушении со стороны КТК, которое в России фактически не имеет перспектив из-за принадлежности акционеров консорциума к перечню крупнейших государственных компаний.

"Мы обеспокоены тем, что уголовное правонарушение в РФ не расследуется должным образом и мы сегодня инициировали соответствующее расследование в Украине. Прокуратура АР Крым получила наше заявление о [преступлениях в соответствии с нормами Уголовного кодекса] нарушения правил экологической безопасности и загрязнения моря, а также о экоциде", – подчеркнул Шевчук.

По его словам, возбужденное уголовное производство под процессуальным руководством прокуратуры АРК будет расследовать Национальная полиция. Ход расследования адвокаты в ближайшее время намерены обсудить с министром внутренних дел Денисом Монастырским, а также Генпрокурором Ириной Венедиктовой и профильными заместителями руководителя Офиса президента.

Соответствующие статьи УКУ – ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности), ч. 1 ст. 243 (загрязнение моря) и ст. 441 (экоцид) предусматривают достаточно суровые наказания по результатам расследования таких преступлений, в которых обвиняют КТК и его материнские компании. В частности, по ст. 236 максимальный срок составляет до 10 лет, ст. 243 – до трех лет, ст. 441 – в возрасте до 15 лет.

"В рамках уголовного производства в Украине мы будем требовать провести экологический аудит каспийского трубопроводного консорциума. Мы будем проводить экспертизу по определению размера убытков. Мы будем пытаться через международное сотрудничество истребовать у КТК документы и материалы по загрязнению. Мы будем говорить о возмещении ущерба и потенциальном арест тех активов, которые нам удастся найти на территории Украины и за ее пределами, чтобы обеспечить возможную компенсацию в уголовном производстве потерпевшей стороне. Также будет инициирован гражданский иск о возмещении ущерба. Мы отдаем себе отчет, что потерпевшей стороной в данном случае будут граждане представленные общественными организациями и государство Украина", – заявил Шевчук.

Стоит отметить, что "Роснефть", как и компания Лукойл, а также некоторые дочерние структуры Газпрома находятся под санкциями в Украине. Блокирование активов, ограничение торговых операций и предотвращение утечки капитала из Украины являются основными элементами этих санкций.

Партнер ЮК "еПраво" Владислав Власюк подчеркнул, что кроме экологического ущерба окружающей среде нанесен еще и ущерб законным правам жителей Крыма.

"Верховным комиссаром ООН по правам человека право на безопасную природную среду было впервые отнесено к правам человека месяц назад. То есть в результате действий "Роснефти" и других речь по сути идет о нарушении прав человека. Мы уже подготовили и подали юридическую претензию к компании Каспийский трубопровод в интересах потерпевших граждан Украины, о возмещении ущерба на сумму 1 млрд грн. Если эта претензия не будет рассмотрена положительно, мы будем обращаться с гражданским иском о возмещении причиненного ущерба", – подчеркнул Власюк.

"Как только мы получим первые выводы экспертизы, привлечем их к уголовному производству, то сразу сможем встретиться с представителями государственных органов, чтобы они в надлежащий способ оформили претензии и Украины в данном случае", – добавил он.

Шевчук также подчеркнул, что кейс с выливом нефти возле Новороссийска и ущерб, причиненный Украине, должен стать частью сводного уголовного производства АР Крым, где зафиксированы все преступления, совершенные страной-агрессором РФ по отношению к Украине. Кроме того, этот вопрос должен стать отправной точкой для усиления эффективности работы Совета стран Черного моря, чтобы лучше контролировать ситуацию с загрязнением окружающей среды в регионе.

Соответствующие обращения были также направлены в посольства государств-членов Совета: Грузию, Турцию, Болгарию, Румынию.

"Я призываю всех [представителей разных стран региона], кто понес ущерб от действий РФ в экологической сфере, присоединиться к нам, потому что вместе противостоять легче", – добавил Шевчук.

Ранее кейсы о загрязнении таких масштабов не становились триггером для межгосударственных исков. Однако, уверены юристы и экологи, сложились все обстоятельства, чтобы довести дело до суда и добиться компенсации от виновников экологической катастрофы в Крыму.