Как пророссийские СМИ сыграли на стороне недобросовестных украинских торговцев оружием: выяснились новые подробности громкого скандала

Георгий Тука рассказал некоторые детали новой информатаки на чешскую AKM Group-CZ и призвал СБУ провести расследование.

Против известного чешского поставщика вооружения AKM Group-CZ, выигравшего тендер на поставку снайперских комплексов для Вооруженных сил Украины, произошла вторая волна информационной атаки. При этом предположение, сделанное в предыдущей статье OBOZ.UA о том, что вся эта история напоминает российскую спецоперацию и ИПСО, нашло четкое подтверждение.

Стало очевидно, что второй раз для россиян и некоторых нечестных украинских оружейников оказалось сложнее запустить волну информационной атаки и фейков через украинские СМИ. Они изменили тактику, используя черную грязную дискредитацию уже через российские СМИ. И там даже появились некоторые секретные документы, которые просочились из Украины.

Российский след в волне дискредитации AKM Group-CZ

В частности, как обратил внимание основатель и руководитель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука, в рамках второй ИПСО против AKM Group-CZ очередную версию "недобросовестности" известной чешской компании изложили "более десятка "электронных СМИ", и "по очень странному совпадению все эти "издания" либо российские, либо сотрудничающие с Россией".

По его наблюдению, среди источников распространения этой дезинформации есть реально российские, а есть и псевдоукраинские. Он считает, что всех этих "медиадеятелей", кроме любви к деньгам, объединяет общий хозяин – РФ.

"Сейчас я не могу ответить на вопрос "кто является инициатором этой второй волны": наши украинские барыги или их российские "партнеры". Этим должны заняться сотрудники СБУ. Также сотрудники СБУ должны выяснить, каким образом враг получил скрин тайного документа, фрагмент которого некоторые "СМИ" размещают в своих материалах. Либо доступ к этому тайному документу получили те же наши отбросы-барыги и передали врагу, либо же враг самостоятельно имеет доступ к тайным документам украинских спецслужб! В любом случае для СБУ есть работа! А нам, друзья, следует всегда помнить: коррупция и измена – сиамские близнецы!" – заявил Тука, добавив перечень ресурсов, через которые злоумышленники делали новый фейковый вброс.

Среди этих сливных ресурсов волонтер назвал ТГ-канал "Шептун", сайты "Ненька", "АиФ", "Rosnadzor", "Фрааза" и т.д.

"Среди источников распространения этой дезинформации есть реально российские, есть и псевдоукраинские. Присоединился к этой "уважаемой" компании и... Игорь Мосийчук. Ну, то создание в панаме, которое сейчас подрабатывает литьем грязи на Украину и распространением различных фейков", – подчеркнул Тука, добавив, что коррупционеры являются отличной средой для вербовки агентов и агентов влияния вражеской разведкой.

Кому и почему именно сейчас не понравился военный чешский оружейник?

Напомним, ранее у себя на Youtube-канале Тука подробно рассказывал предысторию конфликтной ситуации вокруг чешского поставщика оружия. По его словам, один из бывших народных депутатов организовал закрытый тендер по закупке снайперских винтовок, но эта информация стала известна другим игрокам рынка, которые впоследствии тоже подали свои заявки на участие в конкурсе. При этом, как он отмечает, технические условия проведения тендера были выписаны таким образом, что победитель вроде бы уже был известен заранее.

Тука указывал, что компания AKM Group-CZ предложила Минобороны лучшие условия, чем все остальные участники. Он акцентировал, что речь идет об известном чешском поставщике, которого хорошо знают специалисты в мире: продукция этой компании находится на вооружении спецподразделений нескольких стран Европы, многие участники международных стрелковых соревнований используют их винтовки. Потому, как аргументировал Тука, эта компания сегодня имеет безупречную репутацию на рынке оружия.

В то же время, как отмечал глава "Народного тыла", именно тогда и "возникла идея" тщательно проверить поставщика. Для этого от украинской стороны была организована инспекция у чешского поставщика.

По информации Туки, для формальной ревизии туда отправили трех высококлассных представителей Украины: это были мастера снайперского дела, представляющие разные структуры. Эксперты провели на предприятии целую неделю вместо трех дней, как это предполагалось сразу.

Тука при этом сообщил, что эти военные, которых он знает лично, в частном разговоре рассказали, что перед командировкой в Чехию им дали "рекомендацию" найти такие недостатки, которые сделали бы невозможным участие компании в дальнейшей тендерной процедуре. В то же время украинские специалисты объективно были настолько приятно удивлены комплектацией и качеством предложенного вооружения, что написали "толстенный положительный отзыв".

Впоследствии Минобороны Украины заключило контракт с представителем этого поставщика. Однако после подготовки вооружения к отправке заказчику оборонное ведомство Украины вдруг начало игнорировать все запросы от AKM Group-CZ.

Как рассказал волонтер, в этот момент один из бывших народных депутатов начал обвинять чешскую компанию в якобы поставках некачественного оружия. По мнению Туки, люди, которые были инициаторами проведения этого закрытого тендера, предоставили экс-нардепу ложную информацию.

Тука отметил, что люди, организовавшие этот тендер и пытавшиеся лоббировать интересы одной из компаний, не согласились со своим проигрышем. Потому, по его словам, они и начали использовать очень "грязные" способы. В то время как чешская компания хорошо известна в мире и имеет доверие специалистов.

Именно поэтому, как подчеркнул волонтер, украинские спецслужбы должны как можно скорее найти ответ на вопрос, почему интересы некоторых влиятельных теневых игроков на рынке оружия и российских ипсошников совпадают в ситуации с атаками на чешского оружейника.

Действительно, на третьем году войны, в условиях новых волн наступления россиян на восточном фронте срыв быстрых поставок винтовок для снайперов ВСУ выгоден в первую очередь Кремлю и отечественным коррупционерам, которых, вероятно, продолжает подкупать Москва. И похоже, что россияне сегодня уже не стесняются открыто и грубо атаковать иностранных поставщиков вооружения руками как карманных украинских деятелей-чиновников, так и продажных отечественных медийщиков.

Станет ли срыв поставок для ВСУ очередной успешной спецоперацией РФ – покажет время, но очевидно, что выводы из этого громкого скандала украинским правоохранителям и антикоррупционерам следует делать уже сейчас и без промедлений.