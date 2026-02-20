Изнасилование в отделении полиции Кагарлыка: Верховный Суд поставил точку в резонансном деле

Двое бывших сотрудников Кагарлицкого отделения полиции на Киевщине, которых признали виновными в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании, отсидят свой срок – 11 лет лишения свободы. Верховный Суд Украины отказал экс-правоохранителям в смягчении приговоров.

Видео дня

Решение было принято в четверг, 19 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отметим, что преступники были задержаны еще в 2020-м и приговорены к 11 годам за решеткой в мае 2023-го.

"Установлено, что они систематически пытали и незаконно удерживали людей. Самый тяжелый эпизод произошел в мае 2020 года, когда женщину, вызванную в качестве свидетеля, подвергли пыткам – надевали противогаз, применяли наручники, стреляли над головой и неоднократно изнасиловали. Следствием задокументированы и другие случаи: избиение, пытки электрическим током, содержание людей в багажнике и приковывание наручниками к батарее", – отметили в ОГПУ.

В ходе расследования были допрошены все потерпевшие и свидетели, исследованы доказательства сторон.

Однако осужденные подали апелляцию. 4 ноября 2024 года Киевский апелляционный суд подтвердил законность приговора, и сторона защиты продолжала судиться. только 19 февраля 2026-го Верховный Суд Украины поставил точку в этом деле.

Что известно о преступлениях экс-полицейских из Кагарлыкского отделения полиции?

24 мая 2020 года в больницу Кагарлыка обратилась женщина 1994 г.р. с сообщением об избиении и изнасиловании. Она рассказала, что ее обидчики – сотрудники полиции.

Первоочередная проверка департаментом внутренней безопасности Нацполиции подтвердила причастность копов. Внутренняя безопасность задержала двух сотрудников Кагарлицкого отделения полиции. Сначала дело расследовали только по ст. 152 УКУ (изнасилование). Окончательный приговор вынесен по ст. 127, ст. 146-1 и ст. 152 Уголовного кодекса Украины (пытки, насильственное исчезновение, изнасилование).

Известны имена осужденных: это Николай Кузив, бывший начальник сектора криминальной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела, 1985 г.р., и Сергей Сулима, оперуполномоченный, 1991 г.р..

Андрей Небытов, который в то время был начальником ГУ Нацполиции в Киевской области, заявил, что эти так называемые правоохранители "плюнули в лицо всем полицейским, которые в круглосуточном режиме ведут борьбу с преступностью, охраняют общественный порядок, пытаются завоевать доверие и поддержку граждан".

Судебный процесс не обошелся без скандалов, в частности из-за освобождения из-под стражи еще одного подозреваемого, оперуполномоченного Ярослава Леваднюка, родственных связей адвоката с судьей.

24 мая 2023 года Кузива и Сулиму приговорили к 11 годам лишения свободы.

Как писал OBOZ.UA, в январе этого года в Одессе суд доказал вину 56-летнего мужчины в 26 эпизодах преступлений против половой свободы. Педофил, который издевался над малолетними девочками, получил максимальное наказание, предусмотренное законом, – пожизненное лишение свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!