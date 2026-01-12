Доказано 26 эпизодов сексуального насилия над детьми: в Одессе приговорили к пожизненному заключению педофила

В Одессе суд доказал вину 56-летнего мужчины в 26 эпизодах преступлений против половой свободы. Педофил, который издевался над малолетними девочками, получил максимальное наказание, предусмотренное законом, – пожизненное лишение свободы.

Видео дня

Об этом 12 января сообщил в Telegram генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. "Этот приговор – четкий сигнал: преступления против детей не имеют срока давности в общественной памяти и не имеют шанса на снисхождение в суде", – подчеркнул он.

Что известно о злоумышленнике

В течение 2018–2021 годов жертвами фигуранта стали десять девочек в возрасте от 10 до 15 лет.

Он целенаправленно входил в доверие детей, представлялся работником правоохранительных органов, шантажировал, а затем, пользуясь их уязвимостью, совершал сексуальное насилие.

По данным "Думской", мужчина знакомился со своими жертвами через соцсети, используя фото сына. Общался на интимные темы, присылал фотографии. С помощью манипуляций получал интимные фото своих жертв. После этого педофил выдавал себя за полицейского, который якобы следит за распространением порноконтента, и шантажировал потерпевших.

Судебный процесс длился более 4,5 лет. В итоге прокуроры полностью доказали вину обвиняемого.

"Сведения об осужденном будут внесены в единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица", – отметил Кравченко.

Он убежден, что единственным способом защиты детей от подобных преступлений является максимальная строгость и неотвратимость наказания для виновных.

Глава ОГПУ напомнил, что именно для этого еще в октябре 2025 года Офис генпрокурора обратился в профильный комитет Верховной Рады с предложением усиления уголовной ответственности за тяжкие преступления против детей, с установлением пожизненного лишения свободы без альтернативы. Эти предложения учтены в законопроекте №14124, который находится на рассмотрении парламента.

"Государство должно быть жестким там, где речь идет о безопасности детей. Педофил или убийца ребенка не должны иметь никакого шанса за счет мягкости закона", – уверен Кравченко.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к изнасилованию 16-летней девочки. Злоумышленник пригласил несовершеннолетнюю к себе домой и напоил алкоголем. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!