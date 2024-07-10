Изнасиловал и убил 11-летнюю девочку: жителя Днепра приговорили к пожизненному лишению свободы

В Днепре осудили местного жителя, изнасиловавшего и убившего 11-летнюю девочку. Ребенку он нанес не менее 19 ударов ножом: малышка скончалась на месте преступления.

Видео дня

Суд признал подсудимого виновным в умышленном убийстве и изнасиловании малолетнего ребенка и назначил ему пожизненное лишение свободы. Подробности сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

"При публичном обвинении ювенальных прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры мужчина признан виновным в умышленном убийстве и изнасиловании малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 УК Украины). Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", – отмечено в сообщении.

В суде прокуроры доказали, что житель Днепра в январе 2024 года вблизи теплотрассы на одной из улиц облцентра изнасиловал 11-летнюю девочку. Далее же он убил жертву, нанеся по меньшей мере 19 ударов ножом по телу ребенка.

После задержания и до вынесения приговора мужчина находился под стражей.

Видео, обнародованном прокуратурой региона, содержит, в частности, кадры из следственного эксперимента, на которых тогда еще подозреваемый показывал, как наносил жертве удары. Однако в зале суда свою вину не признал. Поэтому у осужденного еще есть время на обжалование приговора в суде апелляционной инстанции.

Напомним, ранее стало известно, что в Винницкой области на склоне реки нашли тело женщины.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве: 70-летняя женщина и ее 51-летний сожитель распивали алкоголь вместе с 48-летней жертвой. Между ними произошел конфликт, во время которого подозреваемые нанесли ножевые удары женщине в шею и живот и начали ее душить.

В полиции отметили, что злоумышленники пытались скрыть следы преступления – замотали тело в ковер и вывезли на склон реки, где забросали ветками. После этого они вернулись на место убийства, чтобы избавиться от следов.