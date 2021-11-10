Скандал с избиением в детдоме на Харьковщине: всплыли показания матери, в деле – новый поворот
В Харьковской области в больницу с переломом ключицы и другими травмами попала семилетняя воспитанница детского дома семейного типа. По утверждению местного блогера, детей в этом доме "воспитывают" битами. Ситуация вызвала такой резонанс, что к делу сразу подключилась омбудсмен. Сами же приемные родители утверждают, что они ни при чем, а ребенок "устроил скандал".
Подробнее о резонансном деле читайте в материале OBOZREVATEL.В больницу с переломом и синяками
О страшной ситуации рассказал в своем Telegram-канале блогер Женя Зуб. По его словам, ребенка "наказали" из-за порванной книги.
"История такова. В поселке Слатино есть дом семейного типа, в котором проживает мама Маслиева Анна, папа и 8 приемных детей, возрастом 1-3 года и старше. Семья живет на пособия для приемных детей. Самая старшая дочь 2014 года рождения два дня назад порвала книгу, за что была наказана – последствие на фото. Вчера ребенок не послушал маму, папа схватил девочку и с*ка сильными объятиями сломал ребенку ключицу", – сообщил Зуб.
По словам волонтера, воспитанники детского дома не могут подойти к холодильнику и взять еду, так как это считается воровством. "Детей за это наказывают битой. И самое печальное, что социальные службы Дергачевского района в курсе этой ситуации (и не хотят забирать детей – говоря, что это примерная семья)", – утверждает он.
По мнению Зуба, огорчает то, что ни полиция, ни прокуратура не могут забрать детей у семьи, а только социальная служба. Однако если это произойдет, то "нужно заводить на родителей уголовное дело". Между тем из больницы, куда попала пострадавшая девочка, их отпустили домой – этот момент Зуб снял на видео.Соцслужба предложила паре взять детей
В семье 49-летних Евгения и Анны Маслиевых воспитываются восемь детей – от семи месяцев до 10 лет.
В сети об этой семье очень мало информации, что довольно нетипично – обычно таким семьям помогают. Единственный такой пример мы нашли на странице харьковского волонтера Анны Борисенко.
Женщина рассказала, что два года назад у ее знакомого военного летчика, офицера, случилась беда: брат со своей женой погибли в автокатастрофе. У них остались дети – четырехлетние мальчики-двойняшки.
"И Евгений Николаевич, так зовут моего знакомого, со своей женой усыновили детей брата. В Харькове им стало тесно ютиться в квартире, потому что у них еще своих двое детей, и они продали квартиру, купили в пригороде хороший дом с большим участком", – рассказала она.
По словам Борисенко, Евгений Маслиев вышел на пенсию по выслуге лет и собирался пойти работать в школу. "Но год назад к ним обратились социальные службы с предложением открыть детский дом семейного типа (видно увидели, что у них неплохо получается справляться с усыновленными детьми, да и жилплощадь позволяет). Они долго думали, как раз еще грянула эта пандемия... Но они решились. Прошли обучение, оформили все документы. И вот, наконец-то, недавно открыли двери для малышей. Им дали совсем крох (Боже, дай, им сил)", – написала Борисенко.
На своей странице в Instagram она обратилась к своим подписчикам с просьбой помочь семье, так как "пособие (на детей. – Ред.) еще в стадии утверждения, просят подождать "пару месяцев": "А за что кормить и одевать детей? А их ни мало, ни много восемь (не считая двоих своих). Меценатами пока еще не успели обзавестись, поэтому им сейчас приходится сдавать изделия в ломбард, чтоб хоть как-то выкрутиться".
Собранные вещи женщина отвезла домой Маслиевым и выложила видеоотчет визита в детский дом семейного типа.
Условия действительно позволяют комфортно разместиться и жить такому количеству детей (двухэтажный дом), но теперь вопрос в "методах воспитания".Дело дошло до омбудсмена
Ситуация с пострадавшим ребенком вызвала такой резонанс, что к делу подключилась уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
На своей странице в Facebook она сообщила, что возмущена фактом избиения малолетней воспитанницы детского дома семейного типа.
"С целью принятия неотложных мер реагирования по защите прав и интересов детей-воспитанников, в частности, их права на достойное отношение и защиту от насилия, обратилась в Службу по делам детей Харьковской областной государственной администрации и Главное управление Национальной полиции в Харьковской области", – написала она.
Сейчас это дело находится на контроле омбудсмена.Ребенок не ел несколько дней?
По информации источников OBOZREVATEL в полиции, приемная мать пострадавшей семилетней девочки во время допроса заявила, что та "часто устраивала конфликты". А 3 ноября в обеденное время женщина якобы пыталась накормить дочку, так как та отказывалась от еды несколько дней (!), однако девочка выбила тарелку из рук и "устроила скандал".
"Женщина сообщила, что открыла окно подышать воздухом, так как плохо себя чувствовала, а в этот момент девочка начала кричать и собиралась броситься из окна. Потому Маслиева схватила ее за руку, шею, чтобы остановить. После этого ребенок побежал к лестнице, которая ведет со второго этажа, где споткнулся и упал. Но подчеркну, это версия приемной матери", – рассказал наш источник.
Как все происходило на самом деле, должно разобраться следствие.Полиция открыла два уголовных производства, чиновники – в глухой обороне
Правоохранители уже открыли два уголовных производства.
"По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Также возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) УКУ, санкция которой предусматривает от 2 до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет", – рассказали в полиции Харьковской области.
По информации OBOZREVATEL, второе производство открыто в отношении сотрудников социальной службы. Судя по всему именно этот факт мешает чиновникам отвечать на вопросы наших журналистов.
В службе по делам детей Дергачевского городского совета отказались комментировать ситуацию, аргументируя, что это в компетенции начальника. Однако с руководителем службы Мариной Мячиковой связаться так и не удалось.
А заместитель Дергачевского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета в течение двух дней говорила сотрудникам OBOZREVATEL, что занята и просила перезвонить. Затем, судя по всему, и вовсе внесла редакционный номер в черный список.
Дело в том, что в феврале 2021 года решением исполкома Дергачевского городского совета детский дом семейного типа был взят на учет. Однако кто и как проверял условия содержания детей, узнать сейчас не представляется возможным – чиновники ушли в глухую оборону.
Как рассказали в полиции Харьковской области, следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, уже допрошены врачи, сотрудники социальных служб, учитель. Следственные действия продолжаются.
В случае если ребенок действительно был избит, Маслиевым грозит до восьми лет лишения свободы.
Староста поселка Слатино Евгений Ивахненко рассказал нашим журналистам, что сейчас воспитанники детского дома семейного типа находятся в реабилитационном центре.