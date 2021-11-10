Скандал с избиением в детдоме на Харьковщине: всплыли показания матери, в деле – новый поворот

В Харьковской области в больницу с переломом ключицы и другими травмами попала семилетняя воспитанница детского дома семейного типа. По утверждению местного блогера, детей в этом доме "воспитывают" битами. Ситуация вызвала такой резонанс, что к делу сразу подключилась омбудсмен. Сами же приемные родители утверждают, что они ни при чем, а ребенок "устроил скандал".

Подробнее о резонансном деле читайте в материале OBOZREVATEL.

О страшной ситуации рассказал в своем Telegram-канале блогер Женя Зуб. По его словам, ребенка "наказали" из-за порванной книги.

"История такова. В поселке Слатино есть дом семейного типа, в котором проживает мама Маслиева Анна, папа и 8 приемных детей, возрастом 1-3 года и старше. Семья живет на пособия для приемных детей. Самая старшая дочь 2014 года рождения два дня назад порвала книгу, за что была наказана – последствие на фото. Вчера ребенок не послушал маму, папа схватил девочку и с*ка сильными объятиями сломал ребенку ключицу", – сообщил Зуб.

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По словам волонтера, воспитанники детского дома не могут подойти к холодильнику и взять еду, так как это считается воровством. "Детей за это наказывают битой. И самое печальное, что социальные службы Дергачевского района в курсе этой ситуации (и не хотят забирать детей – говоря, что это примерная семья)", – утверждает он.

По мнению Зуба, огорчает то, что ни полиция, ни прокуратура не могут забрать детей у семьи, а только социальная служба. Однако если это произойдет, то "нужно заводить на родителей уголовное дело". Между тем из больницы, куда попала пострадавшая девочка, их отпустили домой – этот момент Зуб снял на видео.

В семье 49-летних Евгения и Анны Маслиевых воспитываются восемь детей – от семи месяцев до 10 лет.

В сети об этой семье очень мало информации, что довольно нетипично – обычно таким семьям помогают. Единственный такой пример мы нашли на странице харьковского волонтера Анны Борисенко.

Женщина рассказала, что два года назад у ее знакомого военного летчика, офицера, случилась беда: брат со своей женой погибли в автокатастрофе. У них остались дети – четырехлетние мальчики-двойняшки.

"И Евгений Николаевич, так зовут моего знакомого, со своей женой усыновили детей брата. В Харькове им стало тесно ютиться в квартире, потому что у них еще своих двое детей, и они продали квартиру, купили в пригороде хороший дом с большим участком", – рассказала она.

По словам Борисенко, Евгений Маслиев вышел на пенсию по выслуге лет и собирался пойти работать в школу. "Но год назад к ним обратились социальные службы с предложением открыть детский дом семейного типа (видно увидели, что у них неплохо получается справляться с усыновленными детьми, да и жилплощадь позволяет). Они долго думали, как раз еще грянула эта пандемия... Но они решились. Прошли обучение, оформили все документы. И вот, наконец-то, недавно открыли двери для малышей. Им дали совсем крох (Боже, дай, им сил)", – написала Борисенко.

На своей странице в Instagram она обратилась к своим подписчикам с просьбой помочь семье, так как "пособие (на детей. – Ред.) еще в стадии утверждения, просят подождать "пару месяцев": "А за что кормить и одевать детей? А их ни мало, ни много восемь (не считая двоих своих). Меценатами пока еще не успели обзавестись, поэтому им сейчас приходится сдавать изделия в ломбард, чтоб хоть как-то выкрутиться".

Собранные вещи женщина отвезла домой Маслиевым и выложила видеоотчет визита в детский дом семейного типа.

Условия действительно позволяют комфортно разместиться и жить такому количеству детей (двухэтажный дом), но теперь вопрос в "методах воспитания".

Ситуация с пострадавшим ребенком вызвала такой резонанс, что к делу подключилась уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

На своей странице в Facebook она сообщила, что возмущена фактом избиения малолетней воспитанницы детского дома семейного типа.

"С целью принятия неотложных мер реагирования по защите прав и интересов детей-воспитанников, в частности, их права на достойное отношение и защиту от насилия, обратилась в Службу по делам детей Харьковской областной государственной администрации и Главное управление Национальной полиции в Харьковской области", – написала она.

Сейчас это дело находится на контроле омбудсмена.

По информации источников OBOZREVATEL в полиции, приемная мать пострадавшей семилетней девочки во время допроса заявила, что та "часто устраивала конфликты". А 3 ноября в обеденное время женщина якобы пыталась накормить дочку, так как та отказывалась от еды несколько дней (!), однако девочка выбила тарелку из рук и "устроила скандал".

"Женщина сообщила, что открыла окно подышать воздухом, так как плохо себя чувствовала, а в этот момент девочка начала кричать и собиралась броситься из окна. Потому Маслиева схватила ее за руку, шею, чтобы остановить. После этого ребенок побежал к лестнице, которая ведет со второго этажа, где споткнулся и упал. Но подчеркну, это версия приемной матери", – рассказал наш источник.

Как все происходило на самом деле, должно разобраться следствие.

Правоохранители уже открыли два уголовных производства.

"По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Также возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) УКУ, санкция которой предусматривает от 2 до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет", – рассказали в полиции Харьковской области.

По информации OBOZREVATEL, второе производство открыто в отношении сотрудников социальной службы. Судя по всему именно этот факт мешает чиновникам отвечать на вопросы наших журналистов.

В службе по делам детей Дергачевского городского совета отказались комментировать ситуацию, аргументируя, что это в компетенции начальника. Однако с руководителем службы Мариной Мячиковой связаться так и не удалось.

А заместитель Дергачевского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета в течение двух дней говорила сотрудникам OBOZREVATEL, что занята и просила перезвонить. Затем, судя по всему, и вовсе внесла редакционный номер в черный список.

Дело в том, что в феврале 2021 года решением исполкома Дергачевского городского совета детский дом семейного типа был взят на учет. Однако кто и как проверял условия содержания детей, узнать сейчас не представляется возможным – чиновники ушли в глухую оборону.

Как рассказали в полиции Харьковской области, следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, уже допрошены врачи, сотрудники социальных служб, учитель. Следственные действия продолжаются.

В случае если ребенок действительно был избит, Маслиевым грозит до восьми лет лишения свободы.

Староста поселка Слатино Евгений Ивахненко рассказал нашим журналистам, что сейчас воспитанники детского дома семейного типа находятся в реабилитационном центре.