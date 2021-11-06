На Харьковщине девочка из детдома семейного типа попала в больницу: у ребенка перелом ключицы, а других детей 'родители' били битой. Фото и видео

Сотрудники Национальной полиции Харьковской области проводят следствие по факту жестокого обращения с приемными детьми, которые проживают в доме семейного типа поселка Слатино. Поводом для открытия уголовного производства стало обращение сотрудников больницы, куда поступила 7-летняя девочка со сломанной ключицей.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства. Копы немедленно отправились домой к большому семейству и обнаружили, что семейная пара воспитывает восьмерых детей от 1 года и старше из интерната (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Представители полиции опросили 49-летних мужа и жену о причинах травмы у старшей девочки, отец ответил, что она упала с лестницы. Однако на время проверки дети были помещены в больницу", – указано в сообщении.

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Волонтеры, в свою очередь, рассказали, что супруги живут на социальное пособие, получаемое от государства на приемных детей. Сами малыши подвергаются избиению битами за малейшие шалости, включая открытие холодильника без спроса.

"Самая старшая дочь 2014 года два дня назад девочка порвала книгу, за что была наказана "последствие на фото. Вчера ребёнок не послушала маму, папа схватил девочку и сука сильными объятиями сломал ребёнку ключицу", – передают в Telegram-канале "Харьков 1654".

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное причинение телесного повреждения) УК Украины. В случае, если вина приемных родителей будет доказана, им "светит" до восьми лет лишения свободы.

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