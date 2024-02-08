Избиение женщины с ребенком в Космаче: в полиции рассказали о расследовании

После столкновений в Космаче Ивано-Франковской области, в результате которых пострадали женщина и ребенок, правоохранители планируют работать с местными громадами, чтобы избежать повторения таких ситуаций. Пока установлено, что все, кто перекрывал дорогу, – это местные жители, продолжаются допросы.

Далее будет приниматься решение о привлечении к ответственности. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал начальник сектора коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив.

Он отметил, что перекрытие дороги было стихийным собранием, на которое полиция разрешения не давала.

Состояние пострадавших остается без изменений. У ребенка диагностирован ушиб мягких тканей носа, а у его 24-летней матери – вероятная закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, жители Космача устроили "расправу" над украинкой, потому что заподозрили ее в помощи ТЦК и СП. Люди 6 февраля перекрыли дорогу и пытались вытащить Иванну Ванджурак из ее автомобиля, травмы получила она, ее шестилетняя дочь и еще одна женщина.

Пострадавшая рассказала, что разъяренная толпа назвала ее "наводчицей военкома".

"Они начали бить машину (трясли, хотели перевернуть), начали вытаскивать меня через окно, вырывать мне волосы и вырвали ключи из машины.. Я начала кричать, что в машине ребенок, надеялся на хоть какую-нибудь человечность", – написала Ванджурак в соцсети.

Глава местной общины Дмитрий Мохначук рассказал, что толпа разошлась после того, как на место происшествия приехал начальник полиции.

"Уже вместе с ним мы их уговорили, и люди разошлись. У них – одно требование, они очень "воюют" против работников ТЦК и СП", – сказал Мохначук.

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