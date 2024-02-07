Пытался бежать из Украины четвертый раз за месяц: пограничники поймали нарушителя-рецидивиста. Фото

Украинские пограничники поймали двух мужчин, которые пытались незаконно попасть в соседнюю страну. Оказалось, что один из "рецидивистов" предпринимал попытки пересечь границу уже четвертый раз за месяц.

Об этом в среду, 7 февраля, сообщила в Telegram-канале Государственная пограничная служба Украины. Поймать нарушителей сотрудникам ГПСУ помог дрон.

Двух мужчин обнаружили недалеко от госграницы. Где именно это произошло, не уточняется.

"Выяснилось, что задержанные уже не впервые попадают в руки пограничников. Воспользовавшись интернет-услугами за 3,5 тысячи долларов, они пытались попасть в соседнюю страну", – рассказала пресс-служба.

На видео видно, что к двум мужчинам пограничники подъехали на авто, помешав перейти границу.

На двух уклонистов уже составлены админпротоколы. Дела направлены в суд.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно на Закарпатье пограничники поймали мужчин, которые хотели незаконно пересечь госграницу. Чтобы попасть в другую страну, фигуранты заплатили переправщикам от 5000 до 10 000 долларов за человека.

– Пограничники Измаильского отряда на берегу Дуная задержали местного жителя, который планировал пересечь государственную границу и на резиновой лодке добраться до села Пардины в Румынии. Выявить уклониста помогла немецкая овчарка сотрудников ГПСУ.

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