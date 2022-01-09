Сбивание самолета МАУ: посол Ирана заявил, что родственники погибших украинцев не обращались за компенсацией

Ни одна из семей украинцев, два года назад погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, якобы еще не обращалась за компенсацией в компетентные органы этой страны. Речь идет об определенной сумме в $150 тысяч каждой.

С таким заявлением выступил посол Исламской Республики Иран в Украине Манучехр Моради в интервью УНН. Ранее Тегеран вообще отказался вести какие-либо переговоры с Международной группой по координации и помощи жертвам сбитого рейса PS752.

Дипломат подчеркнул, что он не знает, какое точное количество семей уже получили указанную сумму средств, "поскольку процесс еще продолжается".

"Но мне известно, что некоторые ее получили. В отношении украинских семей – ни одна из них пока не обращалась", – заявил посол.

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По словам Моради, иранское правительство решило, что семьям пострадавших выплатят по $150 тысяч, "руководствуясь принципом доброй воли и правилом ex gratia – милосердного отношения к родственникам жертв".

Он добавил, что за выплаты семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, без учета их гражданства, отвечает Министерство путей и городского развития Ирана.

Напомним: трагедия с самолетом "Международных авиалиний Украины" Boeing 737 рейса PS752 произошла в небе над Тегераном 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Во вторую годовщину авиакатастрофы секретарь СНБО Алексей Данилов назвал ее терактом. Он выразил разочарование тем, что Иран отказался сотрудничать в следствии по делу о сбивании авиалайнера и выплатам компенсаций родственникам погибших украинцев.

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