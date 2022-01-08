Данилов назвал терактом катастрофу МАУ в Иране: создалось впечатление, что ждали именно наш самолет

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал терактом крушение самолета МАУ Boeing 737 в Иране, которое произошло 8 января 2020 года. Он также выразил разочарование тем, что Тегеран отказался сотрудничать в следствии и выплате компенсаций за сбитый лайнер.

Об этом Данилов рассказал в интервью "Голосу Америки". "То, что произошло 8 января 2020 года, было террористическим актом, совершенным против гражданского самолета", – сказал он.

Кроме того, Данилов обратил внимание на то факт, что до и после ударов ракет по украинскому самолету другим гражданским судам позволили вылететь из аэропорта Тегерана.

"У нас сложилось впечатление, что они ждали именно наш самолет, – сказал секретарь СНБО.

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По его словам, те, кто, предположительно, готовил теракт, были высокопоставленными чиновниками Ирана: "Должно быть, это был приказ высшего руководства. Ни один оператор [ПВО] не может принять такое решение самостоятельно".

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран отказался участвовать в переговорах о компенсации ущерба за авиакатастрофу МАУ. Ранее суд Канады постановил выплатить родным погибших в авиакатастрофе 90 миллионов долларов. Сбитие борта было признано умышленным террористическим актом.

Напомним, военные Ирана сбили пассажирский рейс МАУ 8 января 2020 года. Согласно версии Тегерана, причиной трагедии стал сбой в системе ПВО и ошибки оператора. В авиакатастрофе погибли 176 человек, в том числе девять членов украинского экипажа.