Названы имена 9 иранских военных, которые могут быть причастны к сбитию украинского самолета

Впервые с момента сбития украинского самолета МАУ Boeing-737 рейса PS752, следовавшего по маршруту Тегеран-Киев, опубликовали имена иранских военных, которые могут быть виновны в случившейся трагедии. Им инкриминируется служебная халатность, неосторожность и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Речь идет о военнослужащих нижних звеньев Корпуса стражей Исламской революции (IRGC) и Иранской Армии. Об этом говорится в материале бывшего заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова, опубликованном на сайте "Радио Свобода".

Он отмечает, что Украина проводит собственное расследование сбития самолета по фактам умышленного убийства двух и более лиц, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц; умышленного повреждения имущества, повлекшего гибель людей; а также нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта с предварительной правовой квалификацией уголовных правонарушений по п.п. 1, 5 ч. 2 ст.115, ч.2 ст. 194, ч.3 ст. 276 УК Украины.

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При этом Мамедов подчеркнул, что расследование продвигалось бы намного лучше, если бы Иран оказывал содействие. Сразу же после крушения иранская сторона предоставила доступ украинским специалистам к месту падения самолета, однако они лишь смогли наблюдать, как бульдозер собирает обломки воздушного судна. К тому же все это время информация иранского следствия была засекречена.

Мамедов отмечает, что на сегодняшний день есть факты, которые позволяют рассматривать сбитие украинского самолета как военное преступление, а не ошибку. В качестве аргумента он приводит вооруженные конфликты между Ираном и США, произошедшие накануне сбития самолета. Мамедов пишет, что системы ПВО находились в боевой готовности вокруг аэропорта Тегерана.

Поэтому он заявил, что необходимо проверить причастность к военному преступлению – и, как следствие, гибели людей – девяти иранских военных. Мамедов также опубликовал их имена:

Капитан Мехди Хосрави (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1);

Первый лейтенант Мейсам Хейроллахи (Meysam Kheiro);

Третий лейтенант Саед Ахмад Мири (Seyed Ahmad Miri, оператор);

Первый лейтенант Магамад Маджид Эслам Дооста (Mohammad Majid Eslam Doost);

Капитан Саджад Мохаммади (Sajjad Mohammadi);

Майор Хамед Мабхут (Hamed Mabhout);

Бригадный генерал Али Акбар Сейдун (Ali Akbar Seydoun);

Второй бригадный генерал Ибрагим Сафаи Киа (Ibrahim Safaei Kia);

Полковник Мостафа Фарати (Mostafa Faratі).

Напомним, Высший суд Онтарио вынес решение, что Иран намеренно сбил самолет МАУ. Также стало известно, что Верховный суд канадской провинции Онтарио присудил выплатить около 90 миллионов долларов США семьям жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

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