Из-за ревности руками избил до смерти любимую: полицейские задержали жителя Киевщины. Фото

В Бориспольском районе Киевской области мужчина во время ссоры на почве ревности жестоко избил сожительницу. От полученных травм женщина скончалась.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, 24 августа к ним поступило сообщение от врачей о смерти жительницы села Козлов Бориспольского района.

"Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в доме тело 47-летней женщины с телесными повреждениями. Предварительно было установлено, что во время совместного распития алкогольных напитков из-за ревности злоумышленник нанес многочисленные смертельные удары руками по телу сожительницы", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей.

Напомним, в Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, избил до смерти товарища. Чтобы скрыть следы преступления, он вытащил тело из своей квартиры и оставил на территории паркинга, а сам пытался скрыться.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве конфликт между братьями чуть не закончился убийством. Злоумышленник, ранив родственника, затем, пытаясь избежать наказания, сообщил следователям вымышленную историю о нападении неизвестных лиц.

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