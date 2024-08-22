Едва не убил брата, а полиции рассказал о нападении неизвестных: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Киеве конфликт между братьями чуть ли не закончился убийством. Злоумышленник, ранив родственника, затем даже пытался избежать наказания и сообщил следователям вымышленную историю о нападении неизвестных лиц.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, они получили информацию от врачей о том, что в медицинское учреждение госпитализировали 35-летнего мужчину с проникающими ножевыми ранениями спины и груди.

"21-летний брат потерпевшего сообщил полицейским вымышленную историю о нападении неизвестных лиц, однако полицейские провели необходимые первоочередные следственные действия и выяснили, что телесные повреждения потерпевшему нанес его брат. В тот день мужчины употребляли алкоголь, между ними возник конфликт, в ходе которого он и нанес несколько ударов потерпевшему ножом. С места происшествия следователи изъяли вещественное доказательство – нож, который злоумышленник спрятал во избежание наказания", – уточнили в пресс-службе.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, избил до смерти товарища. Чтобы скрыть следы преступления, он вытащил тело из своей квартиры и оставил на территории паркинга, а сам пытался скрыться.

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