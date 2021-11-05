Шестеро детей остались сиротами: суд вынес жесткий приговор в деле о пьяном ДТП на Ривненщине

Березновский районный суд Ривненской области вынес решение в деле о пьяном ДТП, в котором погибли двое мужчин. Их друга, Михаила Лозинского, приговорили не только к большому сроку лишения свободы, но и к выплате почти 1,3 млн гривен моральной компенсации семьям погибших. Несмотря на то, что без отцов будут расти шестеро маленьких детей, местные жители считают такое решение слишком... суровым.

Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

Авария произошла вблизи села Михалин около часа ночи 17 июня. На закругленном участке дороги 28-летний водитель Volkswagen Touran не справился с управлением, в результате чего авто врезалось в дерево и перевернулось.

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Помимо Михаила Лозинского, в машине ехали еще четверо мужчин. Двое – его друзья, с которыми он отдыхал – 30-летний Дмитрий Усач и 31-летний Игорь Крук. Они погибли на месте происшествия. Двое других пассажиров – случайные знакомые – получили ушибы и сотрясение головного мозга.

"Удар был сильнейшим. Выжившие просто родились в рубашке. Как и водитель", – рассказали OBOZREVATEL правоохранители.

После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой, а вот водитель, в крови которого обнаружили 0,81 промилле алкоголя, оказался за решеткой.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, по ч. 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Следствие завершили быстро и дело передали в суд. "В этот раз виновник страшной аварии не "мажор", не чиновник – потому никто не мешал", – откровенно рассказали правоохранители.

Прокурор просил суд лишить свободы Лозинского на 8 лет и на такой же срок запретить управлять транспортными средствами. Родственники одного из погибших согласились с такой позицией обвинения, а второго – нет. И попросили 12 лет. Сторона защиты настаивала на семи годах

В итоге Березновский районный суд Ривненской области вынес решение: Лозинского приговорили к 10 годам лишения свободы (с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок). Еще мужчина должен выплатить серьезную компенсацию семьям погибших в ДТП Крука и Усача, а также еще двум пострадавшим пассажирам.

В целом сумма компенсации составила почти 1,3 млн грн. Помимо этого Михаил должен на каждого из шести детей, потерявших отцов, ежемесячно выплачивать по 3600 гривен – до достижения ими совершеннолетия.

"При назначении наказания суд учитывает тяжесть совершенного преступления, относящегося к категории особо тяжких.

И хотя действия обвиняемого, заключавшиеся в грубом нарушении правил дорожного движения, были совершены по неосторожности, однако привели к непоправимым последствиям в виде гибели двух человек, потере родителями своих сыновей, женами мужей, несовершеннолетними детьми своего отца.

Согласно положениям статьи 3 Конституции Украины, человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность являются самыми высокими социальными ценностями", – сказано в приговоре.

У каждого из погибших мужчин осталось по трое детей. Старшим всего по 11 лет, остальные – совсем маленькие. Будут взрослеть без отца и дети виновника ДТП (им по 8 и 5 лет) – ближайшее десятилетие он проведет за решеткой.

Казалось бы - справедливость восторжествовала. Однако местные жители посчитали приговор... "перебором".

"Судьи перегнули палку. Да, это огромная трагедия для всего села, всех нас и семей погибших, но приговор чересчур жестокий. Они же все вместе отдыхали, веселились", – считают местные. И жалеют семью виновника трагедии.

По их словам, Михаила Лозинского друзья, по сути, взяли "на слабо": якобы уже выпившие Усач и Крук пришли домой к другу и стали звать его отдохнуть. Подначивали: мол, не идешь, потому что жену боишься? В итоге он поехал с ними. Погуляли от души, а на обратном пути и произошло ДТП.

"Мишу никогда не видели пьяным, максимум мог выпить пиво. Он был весь в работе, старался обеспечить семью. Занимался перевозками, постоянно мотался на Киев, возил людей. Опытный водитель, за рулем много лет", – говорят соседи.

В полиции же не видят ни единого повода для оправдания: ни судом, ни людьми: "Каждый, кто садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, становится потенциальным убийцей. К сожалению, этот случай не стал исключением".

Страшно то, что на дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. По данным Патрульной полиции Украины, за первые девять месяцев в стране произошло 137 286 ДТП. В результате этих аварий погибло 2 225 человек, а еще 22 200 – понадобилась медицинская помощь. Из-за пьяных водителей погибли уже более 80 человек.

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