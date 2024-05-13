Из Тисы достали тело жителя Закарпатья: в ГПСУ рассказали подробности. Фото и видео

Из реки Тисы на границе с Венгрией вытащили тело утонувшего мужчины в гидрокостюме. Погибшим оказался 42-летний житель Закарпатья.

Об этом 13 мая сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Также были опубликованы фото и видео с места обнаружения погибшего.

Отмечается, что в Закарпатской области пограничники обнаружили в реке тело, которое несло течением.

Утопленника вытащили на берег и вызвали полицию.

Выяснилось, что погибшим является 42-летний житель Закарпатья.

В Госпогранслужбе рассказали, что это уже 29-й трагический случай, зафиксированный при попытке пересечения границы через Тису.

"Просим не пренебрегать своим здоровьем и не рисковать жизнью!" – призвали в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Закарпатье задержали мужчину, который пытался переплыть Тису, хотя имел законное право на выезд за границу. За схему по переправке он заплатил около 1,5 тыс. долларов.

7 мая, на днях, в Госпогранслужбе информировали, что в Тисе утонули трое мужчин, о страшной находке пограничникам сообщил рыбак.

10 мая спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что с начала военного положения в Тисе обнаружили тела 28 мужчин. В Госпогранслужбе предостерегли, что эта река очень коварна: она имеет стремительное течение, места, где затягивает вниз, и корни деревьев на днище.

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