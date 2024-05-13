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Из Тисы достали тело жителя Закарпатья: в ГПСУ рассказали подробности. Фото и видео

Анна Паскевич
Расследования
1 минута
2,4 т.
Из Тисы достали тело жителя Закарпатья: в ГПСУ рассказали подробности. Фото и видео

Из реки Тисы на границе с Венгрией вытащили тело утонувшего мужчины в гидрокостюме. Погибшим оказался 42-летний житель Закарпатья.

Об этом 13 мая сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Также были опубликованы фото и видео с места обнаружения погибшего.

Отмечается, что в Закарпатской области пограничники обнаружили в реке тело, которое несло течением.

Из Тисы достали тело жителя Закарпатья: в ГПСУ рассказали подробности. Фото и видео

Утопленника вытащили на берег и вызвали полицию.

Из Тисы достали тело жителя Закарпатья: в ГПСУ рассказали подробности. Фото и видео

Выяснилось, что погибшим является 42-летний житель Закарпатья.

Из Тисы достали тело жителя Закарпатья: в ГПСУ рассказали подробности. Фото и видео

В Госпогранслужбе рассказали, что это уже 29-й трагический случай, зафиксированный при попытке пересечения границы через Тису.

"Просим не пренебрегать своим здоровьем и не рисковать жизнью!" – призвали в ГПСУ.

Из Тисы достали тело жителя Закарпатья: в ГПСУ рассказали подробности. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Закарпатье задержали мужчину, который пытался переплыть Тису, хотя имел законное право на выезд за границу. За схему по переправке он заплатил около 1,5 тыс. долларов.

7 мая, на днях, в Госпогранслужбе информировали, что в Тисе утонули трое мужчин, о страшной находке пограничникам сообщил рыбак.

10 мая спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что с начала военного положения в Тисе обнаружили тела 28 мужчин. В Госпогранслужбе предостерегли, что эта река очень коварна: она имеет стремительное течение, места, где затягивает вниз, и корни деревьев на днище.

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