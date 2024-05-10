Не искал простых способов: на Закарпатье мужчина, который имел право выезда за границу, попытался переплыть Тису

В Закарпатской области задержан мужчина, который пытался переплыть Тису, хотя имел все документы с правом на выезд за границу. Организатору схемы по переправке он заплатил около $1500.

О таком случае рассказал офицер Мукачевского пограничного отряда Олег Селезнев в репортаже СМИ. Он подчеркнул, что пограничники в своей работе часто становятся свидетелями подобных странных ситуаций.

По его словам, многие попытки украинцев переплыть Тису заканчиваются трагически и, уверен он, не обо всех таких случаях пограничники знают.

Также нередко мужчины используют разнообразные уловки, надеются, что именно их выдуманная история сработает. А иногда бывает, что простых путей не ищут даже те, кто имеет подтвержденное право на выезд за границу легальным способом.

"Со справкой об исключении из воинского учета, с действительными официальными документами переходил реку. У него было право пересечь законным путем. Все равно пошел по реке, еще и заплатил $1500. Документы все действительны, мы проверяли", – рассказал пограничник.

Оказалось, что прежде мужчина советовался со "специалистами", которые хотели заработать на нем, а потому сказали, мол, "тебя там скрутят, мобилизуют и бумажки твои порвут".

Пограничники же составили на украинца протокол по статье 204-1 КУПАП (попытка незаконного пересечения государственной границы, наказывается штрафом в размере 3400-8500 грн). Представитель Мукачевского пограничного отряда добавил, что после задержания этот мужчина выехал за границу – уже законно.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ГПСУ, с начала военного положения в Тисе на Закарпатье обнаружили тела 28 мужчин. Река имеет стремительное течение и коварные места, из-за чего люди, пытающиеся так пересечь границу, теряют жизнь.

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