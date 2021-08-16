В Киеве по липовому судебному решению родственники служительницы Фемиды захватили часть национального парка

В Киеве безжалостно уничтожаются национальные парки. Схема проста – сначала на окраинах лесопарковых зон столицы появляются незаконные строения. Вскоре они превращаются в рестораны и закусочные. А затем в центре леса вырубают целые участки и строят коттеджные городки, загородные рестораны и т.п.

Так в Киеве в районе улицы Бударина уже готовят к уничтожению часть Национального природного парка "Голосеевский". Основанием для этого стало липовое решение суда, а за схемой стоят родственники судьи Святошинского района столицы.

OBOZREVATEL провел свое расследование.

Итак, несколько лет назад на углу парка, по адресу ул. Бударина 2/1, появился МАФ, из которого со временем выросло капитальное сооружение. Постепенно оно расширилось, и превратилось в ресторан. Сначала он назывался "Прованс".

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В 2016 году власти даже снесли часть этого ресторана. Но через некоторое время его отстроили вновь.

За эти годы ресторан несколько раз менял названия. Сегодня он уже работает как ресторан "Чудо-мангал".

Кто же тут хозяйничает? Как нам стало известно, Управлением госрегистрации Главного территориального управления юстиции в Киеве в 2016 году по ул. Бударина 2/1 и 3/2 зарегистрирована недвижимость на имя Дмитрия Миколайца, молодого преподавателя КПИ.

Основанием для оформления права на недвижимость послужило некое судебное решение Брянковского городского суда Луганской области от 25.11.2010 г. №2-2027.

Далее эта собственность переходит к ООО "Затишок і Ко", единственным владельцем которого является уже Анатолий Миколаец – отец Дмитрия. Сам Дмитрий в компании числится руководителем.

Надо отметить, что в прошлом Миколаец-старший возглавлял милицию Святошинского района, был сотрудником налоговой администрации, теперь является профессором Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП), а также помощником народного депутата от "Слуги народа" Михаила Новикова. А супруга Анатолия Миколайца – судья Святошинского районного суда Иванна Миколаец.

Правда, недавно супруги развелись. Наш источник утверждает, что их развод скорее формален, и возможно сделан для того, чтобы не указывать в декларации судьи имущество Миколайца-старшего, поскольку оно имеет не совсем прозрачное происхождение. С марта 2021 они начали раздел имущества.

Но вернемся к судебному решению Брянковского городского суда Луганской области от 2010 года, которое стало основанием для хозяйствования представителей этой семьи на территории Национального парка. Мы решили поинтересоваться, так что же это за документ? Удивительно, но в Реестре судебных решений мы такого документа не отыскали.

Надо отметить, что город Брянка находится на временно неподконтрольной территории Луганщины, поэтому работа суда прекращена. А рассмотрение дел проводит Лисичанский городской суд. Так вот там нам официально ответили, что подобного судебного решения не существует.

Получается, что Миколаец-младший стал собственником недвижимости в Киеве по несуществующему решению суда?

Кстати, факт, что решение липовое, подтверждается и тем, что следственный отдел Соломенской полиции в Киеве проводит досудебное расследование. В ходе его установлено, что решения Брянковского суда относительно недвижимости Дмитрия Миколайца не существует.

Кстати, по этому несуществующему решению Дмитрий стал не только владельцем недвижимости по ул. Бударина. Но и еще шести объектов в столице, о которых мы расскажем в следующих публикациях.

Но не только полиция интересуется недвижимостью Миколайца. Заинтересовалась этим и Киевская местная прокуратура №8. Досудебным расследованием установлен мошеннический факт регистрации права собственности на недвижимость, в том числе и на ООО "Затишок і Ко"

Чтобы уточнить, на какой стадии находится расследование, мы отправили запрос в окружную прокуратуру Святошинского района, руководит которой Максим Тимошенко. Но на день публикации ответа так и не получили.

Также мы поинтересовались у Киевской горадминистрации и Святошинского лесопаркового хозяйства: знают ли они кто строил этот ресторан или вводил его в эксплуатацию, есть ли основания для того, чтобы ресторан занял и использовал этот участок земли?

В ответ мы получили отписки в стиле ничего не знаем, ничего не проверяли, ничего в эксплуатацию не вводили (вероятно, сработали коррупционные связи). Только в Святошинском лесопарковом хозяйстве сознались, что нарушения фиксировали и сообщили в правоохранительные органы.

Что же получается? Фактически по липовому решению суда родственники судьи беспрепятственно хозяйничают на территории Национального парка "Голосеевский"?

Поверить в то, что соответствующие органы Святошинского района, Киевской администрации, полиции, антикоррупционных органов не видят такого беспредела – не представляется возможным.

Поскольку этим объектом заинтересовались правоохранители, мы думали, что власти примут законные меры для решения проблемы. Но нет, заведение продолжает свою работу.

Если бы наши власти на самом деле заботились о парках и зонах отдыха для киевлян, то должны были бы организовать работу так, чтобы предприниматели могли официально взять в аренду участки под свои кафе и закусочные, платить налоги в бюджет.

На эти деньги можно облагородить территорию парка, проложить дорожки, оборудовать спортивные и детские площадки, поставить скамеечки. Тогда и сам парк станет более безопасным.

А пока Национальный парк растаскивают по кусочкам. То тут, то там строят незаконные халабуды. А затем парк становится участником криминальной хроники. Недавно тут произошло резонансное событие – нашли тело пропавшего директора "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

Кстати, сам Национальный парк "Голосеевский" занимает почти 11 тысяч га. Туда входят: Голосеевский лес в районе Феофании, урочища Лесники, Бычок, Конча-Заспа, Теремки, Парк им. Максима Рыльского, Ботанический сад Национального университета биоресурсов и природопользования, а также Беличанский лес.

Мы продолжаем следить за этой темой. В наших планах направить запросы в Киевскую городскую прокуратуру, которую возглавляет Олег Кипер, мэру Киева Виталию Кличко, главе Государственной экологической инспекции Украины Андрею Малеваному.

Также напомним, что наше расследование началось с ДТП, которое произошло на ул. Бударина в июле. Тут "Хонда" сбила мотоциклистку, которая погибла на месте. Тогда мы обратили внимание на то, что улица на окраине столицы находится в заброшенном состоянии.

Тут исчезли лежачие "полицейские", нет "зебры" на переходе, а сама улица не освещена. (Кстати, после нашей первой публикации пешеходные переходы на ул. Бударина нарисовали). Причем власти Киева и области никак не могут определиться, кто же отвечает за этот участок. А электросети уличного освещения застройщик просто не передал городу. Да и сами чиновники КГГА и Святошинского района формально относятся к проблеме жителей, перекладывая вину друг на друга. Мы также продолжим публикации на эту тему.