Авто не могут разминуться, нет перехода и освещения: детали о перекрестке, где сбили мотоциклистку

В Киеве на улице Бударина пьяный водитель Honda сбил насмерть мотоциклистку. Он протащил ее на капоте, а потом врезался в грузовик, тело женщины пришлось вытаскивать спасателям.

Аварии не произошло бы, если бы на улице ответственные службы навели порядок. Жители микрорайона уже не раз жаловались, что улица не освещена, нет пешеходного перехода, а лежачих полицейских каждый устанавливает как хочет.

В то же время узкий участок дороги в этом месте заставлен автомобилями, которые ограничивают видимость и не дают разъехаться транспорту. А на углу безо всяких разрешительных документов построен ресторан.

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Жуткая трагедия произошла 14 июля. Автомобиль Honda на скорости влетел в скутер, который ехал с ним в одном ряду. За рулем последнего оказалась женщина. Водитель легковушки не остановился сразу же, а проехал еще несколько метров с потерпевшей на капоте, пока не врезался в грузовик.

Женщину зажало между Honda и грузовиком, доставать тело погибшей пришлось спасателям с помощью специальных средств.

Позже выяснилось, что водитель Honda был пьян. В его крови обнаружили 2,59 промиле алкоголя.

ДТП произошло недалеко от ЖК "Чайка". В этом месте Киев практически заканчивается и уже начинается область. Хотя, судя по карте, авария случилась еще на территории Святошинского района столицы, по адресу ул. Бударина, 2/1. Оформлять ДТП также выезжали киевские полицейские.

Местные жители рассказали OBOZREVATEL:

этот участок дороги считается очень опасным;

пару лет назад там был пешеходный переход и лежачий полицейский;

позже рядом построили здания с торговыми площадями;

разметка исчезла, остался только знак пешеходного перехода.

Жители жалуются, что переходить дорогу стало намного сложнее. Строители, которые обустраивали тротуар вокруг торгового здания, "забыли" сделать спуск. И теперь мамам очень сложно поднимать коляски на тротуар, как и спускать их оттуда.

К тому же, неподалеку находится известный санаторий "Перемога" для ветеранов войны. Там лечатся в том числе и лица с инвалидностью, которым тоже сложно пересекать дорогу и подниматься на такую высокую бровку тротуара.

Улица Бударина совершенно не освещается, поэтому в темное время суток пересекать дорогу тут достаточно опасно. Поскольку лежачего полицейского нет, то автомобили разгоняются.

Один из жильцов микрорайона показал, что буквально за углом, где построен коттеджный городок, таких лежачих полицейских можно насчитать с десяток. По слухам, в этом городке как раз проживает и владелец этого торгового центра. Так что о своей личной безопасности он позаботился.

Кстати, этот мужчина давно хозяйничает на данном участке улицы. Уже много лет тут стоит ресторан под названием "Чудо мангал", который связывают именно с ним. Здание построено на территории леса без соответствующих документов. Года три назад часть этого заведения даже сносили, но сам ресторан уцелел и продолжает работать. Есть слухи, что к постройке причастны родственники судьи Святошинского района. OBOZREVATEL проверяет эту информацию.

И еще один момент, на который обращают внимание сами водители: на узкой улице Бударина жители ЖК "Чайка" паркуют собственные автомобили. В результате водителям приходится уступать друг другу дорогу. А при встрече с автобусом или грузовым авто проехать просто невозможно.

Люди удивляются, почему в центре Киева дежурят эвакуаторы и в случае такого препятствования проезду нарушителей сразу увозят, а на окраине столицы никто за этим не следит.

Как мы выяснили, ресторан "Чудо мангал" построен на территории, которую содержит Святошинский ЛПХ. Т.е. фактически в лесу, безо всяких разрешений. Один из лесников говорит, что заведение установлено с нарушениями, а лесничество уже сообщало об этом в Киевскую полицию. Последнее письмо было направлено туда в нынешнем году. Но данных о том, рассмотрели ли это обращение в полиции, у лесников нет.

В КП "Київсвітло" нам пояснили, почему улица Бударина не освещается. Оказывается, после строительства эти сети никто не передал в КП. А само предприятие даже не выдавало никаких технических заданий строителям. Там также отмечают, что Святошинская районная администрация должна была давно поднять этот вопрос. Но она ничего не делает. Поэтому сети остаются бесхозными и не эксплуатируются.

Что касается разметки, то в Киевавтодоре нас заверили, что этот участок должен обслуживать областной автодор.

Редакция OBOZREVATEL берет на контроль эту ситуацию. Мы готовим запросы в соответствующие органы и продолжим публикации.