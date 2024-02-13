Имущество экс-невесты Гринкевича Сони Морозюк таки арестуют: в ГБР заявили, что уже имеют постановление

Государственное бюро расследований получило постановление на арест имущества экс-невесты сына львовского бизнесмена Романа Гринкевича. Речь идет о целом ряде квартир и земельном участке.

Примечательно, что жилье и земля были приобретены уже после начала полномасштабной войны. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

По ее словам, следствие уже имеет все необходимые постановления для ареста имущества семьи львовского бизнесмена. В ГБР отметили, что наложен арест на имущество Игоря Гринкевича, его жены, сына и тещи. Кроме того, будет арестовано имущество художницы Сони Морозюк, на которой собирался жениться Роман Гринкевич.

"Все постановления об аресте имущества направлены в Министерство юстиции. После этого данные об аресте будут внесены в реестр. Скоро мы с вами сможем увидеть, что это земельные участки в Киевской, Львовской, Закарпатской областях. Это автомобили премиум-класса 2022 года производства, а также квартиры, записанные на тещу, сына и жену", – сказала Сапьян.

Кроме того, она уточнила, что у Морозюк могут арестовать две квартиры в Киеве, одну – в Харькове, а также земельный участок. Причем в ГБР подчеркнули, что большая часть имущества была куплена после начала полномасштабной войны.

"Что касается невесты-художницы, есть постановления на арест ее имущества – две квартиры в Киеве, одна в Харькове и земельный участок. Хочу акцентировать, что большая часть этого имущества была приобретена в условиях войны", – заявила спикер ГБР.

Напомним, украинская художница Соня Морозюк передала под залог по сделкам ссуды две квартиры и галерею в Киеве. Очевидно, бывшая невеста Романа Гринкевича, который вместе с отцом-бизнесменом обворовывал ВСУ и нанес государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен, сделала это для защиты своего имущества от ареста и конфискации.

Ранее сообщалось, что Игорь Гринкевич является фигурантом дела о поставках некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд грн. ГБР задержало его в конце декабря. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн грн. А также арестовали имущество его семьи и подконтрольных ему компаний.

Роман Гринкевич – директор благотворительной организации – 22 января был задержан в Одессе. Правоохранители в течение недели ловили сына львовского бизнесмена, а на суде он заявил, что не знал об этом, ведь у него не было мобильного.

OBOZ.UA рассказывал, кто такая Соня Морозюк. С художницей сотрудничают украинские звезды и бренды, в частности "Голос страны", "Укрпочта", Руслан Багинский, Сергей Притула, Наталья Могилевская.

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