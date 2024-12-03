Имел судимость и был на испытательном сроке: всплыли громкие детали об обвиняемом в ДТП в Днепре с гибелью ребенка

В истории с трагической аварией в Днепре, унесшей жизни 10-летней девочки и приведшей к травмированию еще четырех человек, в том числе двоих детей, всплыли новые громкие детали. Выяснилось, что у одного из фигурантов дела, 19-летнего Валерия Олещенко, уже есть криминальное прошлое и находится на испытательном сроке за грабеж.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В 2024 году Олещенко был осужден за воровство в отделении "Новой почты" в Киеве.

Тогда он схватил посылку с четырьмя брендовыми футболками, общей стоимостью 141,5 тысячи гривен, и попытался скрыться. Полиция задержала его на месте. Суд назначил ему пять лет лишения свободы, но наказание заменили на три года испытательного срока из-за "искренне раскаяния" и возмещения ущерба. Это OBOZ.UA подтвердили и в прокуратуре Днепропетровской области.

"Да, подозреваемый в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекший смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины) был осужден по ч. 4 ст. 186 УК Украины (грабеж). Нарушение правил безопасности дорожного движения было совершено в период испытательного срока", – рассказали в прокуратуре.

Сейчас подозреваемым в смертельном ДТП именно Олещенко. Однако предположение, что виновником аварии мог быть другой пассажир BMW — 17-летний Арсений Бессонов, сын состоятельного местного бизнесмена. Пока ДНК-экспертиза должна определить, кто именно находился за рулем в момент столкновения.

Есть предположение, что Олещенко мог взять вину на себя, поскольку вполне возможно, что в истории с кражей брендовых футболок ему помог его друг (или скорее его отец) на BMW.

Напомним, авария произошла вечером 1 декабря на улице Набережная Заводская. BMW, двигавшийся на большой скорости, врезался в Ford во время разворота. От удара погибла 10-летняя девочка, пассажирка Ford. Водитель и другие пассажиры, в том числе двое детей, получили серьезные травмы. Олещенко выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения, что привело к гибели человека. Если вина будет доказана, ему грозит заключение.

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