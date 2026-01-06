Играла рядом: на Закарпатье в результате падения дерева погибла 8-летняя девочка: на Закарпатье в результате падения дерева погибла 8-летняя девочка

На Закарпатье произошел несчастный случай – из-за падения дерева погиб 8-летний ребенок. Инцидент произошел в тот момент, когда знакомый семьи девочки проводил работы по срезанию деревьев вблизи их дома.

К сожалению, несовершеннолетняя умерла до приезда скорой помощи. Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Что известно

Сообщение от медиков о том, что они констатировали смерть ребенка, поступило в правоохранительные органы 5 января в 15:36. Трагедия произошла в селе Винково Мукачевского района.

Для установления обстоятельств трагедии на место происшествия сразу прибыли сотрудники отдела полиции №1 Мукачевского районного управления полиции. Выяснено, что 8-летняя девочка погибла в результате несчастного случая.

"Это произошло во время того, как знакомый семьи малолетней срезал деревья неподалеку от их дома. В то время девочка играла рядом. Ее мама находилась в доме. В результате полученных травм ребенок погиб сразу", – говорится в сообщении.

На месте происшествия провели первоочередные следственные мероприятия, правоохранители зафиксировали обстоятельства преступления. Подозреваемого задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) и ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Досудебное следствие продолжается.

