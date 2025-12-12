Под Киевом в результате отравления угарным газом погибли супруги и их дочь: маленького сына госпитализировали

В селе Белогородка Киевской области, по предварительной информации, в результате отравления угарным газом погибли супруги и их 11-летняя дочь. Их 4-летний сын госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства трагедии установят следователи.

Трагедия на Бучанщине

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от соседей о том, что в одном из таунхаусов в селе Белогородка они обнаружили без признаков жизни супругов и их малолетнюю дочь.

"Полицейские установили, что погибли 56-летний мужчина, 44-летняя женщина и их 11-летняя дочь. В доме также находился их 4-летний сын в тяжелом состоянии и с признаками обезвоживания. Ребенка госпитализировали в больницу, медики оказывают необходимую помощь", – уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом, вероятно в результате неисправности газового котла отопления в частном доме.

Окончательные выводы о причинах происшествия предоставят соответствующие службы после проведения проверок и экспертиз. По данному факту начато досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области молодые супруги отравились угарным газом. Несмотря на усилия медиков мужчина умер, а его жена была госпитализирована в тяжелом состоянии.

