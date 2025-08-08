Пошел на площадку и исчез: в Одесской области нашли мертвым 9-летнего мальчика

В селе Мирное Одесской области трагически завершились поиски 9-летнего Артема Багачука. Мальчик вчера, 7 августа, ушел из дома на детскую площадку и исчез.

Видео дня

В тот же день ребенка нашли мертвым. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Что известно

По данным полиции, Артем был худощавого телосложения, рост — около 150 см, светлые волосы, карие глаза. В момент исчезновения он был одет в черную футболку, шорты и серые шлепанцы.

Правоохранители обращались к гражданам с просьбой помочь в поисках и сообщать любую информацию о местонахождении мальчика по телефону (097) 647 19 40 или на спецлинию 102.

К сожалению, позже стало известно, что мальчика обнаружили без признаков жизни в местном водоеме.

По факту смерти ребенка открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — "несчастный случай". Следователи продолжают расследование, устанавливая все обстоятельства трагедии.

Как сообщал OBOZ.UA:

18 июля стало известно, что под Кривым Рогом в свой день рождения утонул 13-летний мальчик. Он исчез во время отдыха на водоеме 16 июля, тело нашли на утро третьего дня после исчезновения ребенка.

А в Чернигове утонула 17-летняя девушка, о трагедии стало известно 11 июля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!