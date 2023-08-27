Игнат объяснил, когда могут назвать причину авиакатастрофы в Житомирской области

Учебно-боевые самолеты L-39, столкнувшиеся 25 августа в Житомирской области, выполняли боевое задание. Завершить его пилотам не удалось: три летчика погибли в результате авиационной катастрофы.

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Сейчас начато расследование обстоятельств трагедии, сколько времени оно займет, пока сказать невозможно. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он рассказал, что самолеты L-39 выполняли поставленную руководством бригады боевую задачу, когда столкнулись в небе над Житомирщиной. Расследование причин трагедии проведут специалисты, это необходимо для предотвращения повторения подобных катастроф в будущем.

"Воздушные силы предоставили все материалы, чтобы выяснить, что произошло, и чтобы в дальнейшем избежать таких ужасающих событий. По-разному работают государственные комиссии. Обычно у нас есть специальная лаборатория, где есть узконаправленные специалисты, которые по цепочке раскладывают каждую деталь самолета , чтобы выяснить, что произошло. Больше информации, конечно, есть в бортовых самописцах, имеющих записи радиообмена. Различные сроки бывают, даже до полугода затягивается расследование", – отметил Игнат.

Напомним, 25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли три пилота.

Сначала стало известно, что одним из погибших был известный украинский лётчик Андрей Пильщиков ("Джус"). 27 августа в Бригаде тактической авиации города Васильков назвали имена двух других погибших: ими оказались майоры Вячеслав Минко и Сергей Проказин.

Также в сети появились первые кадры с места авиакатастрофы.

В Государственном бюро расследований 26 августа заявили о начале проверки обстоятельств установления причин трагедии

"В частности, особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику черных ящиков", – отмечено в официальном заявлении ДБР.

Там также отметили, что предварительно квалифицировали происшествие по статье, которая предусматривает нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.