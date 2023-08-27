'Джус', Минка, Проказин: в Воздушных силах рассказали о погибших на Житомирщине пилотах. Фото

В Воздушных силах ВСУ назвали имена трех украинских пилотов, погибших 25 августа в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 на Житомирщине. Кроме капитана Андрея Пильщикова (позывной Juice), чью смерть подтвердили накануне, небесными ангелами стали майор Вячеслав Минка и майор Сергей Проказин.

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Об этом сообщила бригада тактической авиации г. Васильков. На ее странице в Facebook опубликовали фото украинских летчиков-Героев (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Все трое были боевыми пилотами 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр " Воздушных сил ВСУ. Во время полномасштабной агрессии РФ каждый из них был задействован в выполнении воздушных операций по защите Украины, в частности тактических задач на восточном и Запорожском направлениях.

Майор Вячеслав Минка жил на Киевщине. Он вернулся в авиацию в 2015-м, когда российский агрессор напал на Украину. С началом полномасштабного вторжения имел более 200 часов налета. Это был опытный пилот 40-й бригады, технически подготовленный. Защитник разбирался в различных типах самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу.

Майор Сергей Проказин проживал на Полтавщине. 24 года своей жизни посвятил авиации: прошел службу от летчика до заместителя командира бригады. С 2022 года имел более 100 часов боевых полетов. Побратимы вспоминают его необыкновенную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях.

Капитан Андрей Пильщиков родом из Харькова известен по позывному Juice. Он посвятил авиации восемь лет жизни. С началом полномасштабной войны имел более 500 часов налета, в частности, при выполнении боевых задач в сложных условиях. Пилот получил ряд государственных и ведомственных наград. Был мужественным, принципиальным, бескомпромиссным, всегда до конца отстаивал собственное мнение, активно выступал в западных медиа, в частности в вопросе предоставления Украине современных самолетов F-16.

"Выражаем искренние соболезнования родным погибших. Светлая память о защитниках неба Украины навсегда останется в сердцах близких, побратимов, всего благодарного украинского народа", – отметили в бригаде тактической авиации Василькова.

Напомним, 25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли трое пилотов. Почти сразу сообщалось, что один из них – это известный украинский летчик Андрей Пильщиков ("Джус"). В Государственном бюро расследований заявили о начале проверки обстоятельств для установления причин трагедии.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ужасную авиакатастрофу. Он отметил, что о деталях говорить рано, расследование еще продолжается. В то же время он выразил соболезнования родным пилотов, которые защищали свободное небо Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, очевидцы рассказали об авиакатастрофе в небе на Житомирщине, в которой погибли трое украинских пилотов. Самолеты упали в огороды возле частных домов, перед тем люди слышали скрежет металла.

Побратимы защитников украинского неба трогательно почтили их память. Воины сыграли песню на пианино, после чего сожгли его.

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