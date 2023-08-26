Появились первые кадры с места авиакатастрофы на Житомирщине, в которой погибли три украинских пилота. Фото и видео
25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа: упали два украинских самолета L-39. Погибли три украинских пилота.
В сети появились первые кадры с места катастрофы. Их опубликовало "Радио Свобода".
Напомним, ранее стало известно о том, что 25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли три пилота.
Пока известно, что одним из погибших был известный украинский летчик Андрей Пильщиков ("Джус"). Имена еще двух пилотов пока не названы.
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"В частности, особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику черных ящиков", – отмечено в официальном заявлении ДБР.
Там также отметили, что предварительно квалифицировали событие по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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