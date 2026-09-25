Хранил 187 видео с детской порнографией: в Киеве мужчину подозревают в сексуальном насилии над 4-летним племянником. Фото

В Киеве 25-летнему мужчине было предъявлено подозрение в сексуальном насилии в отношении 4-летнего племянника, его развращении, а также в приобретении, хранении и изготовлении детской порнографии. По данным следствия, когда мальчик оставался с дядей наедине, тот совершал в отношении него развратные действия сексуального характера.

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Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Национальная полиция Украины в своих Telegram-каналах. Расследование проводят следователи Оболонского управления полиции при содействии сотрудников миграционной полиции ГУНП в Киеве и под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры.

Мальчик проживает вместе с матерью отдельно от подозреваемого. Женщина часто оставляла сына со своим братом или матерью по месту их жительства.

Когда мальчик оставался с дядей наедине, тот совершал в отношении него действия сексуального характера. Мужчина снимал их на мобильный телефон. Кроме того, следствие зафиксировало отдельный эпизод сексуального насилия в отношении малолетнего.

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В поле зрения правоохранителей киевлянин попал после того, как они установили, что он скачивал из интернета видеофайлы с детской порнографией.

В ходе санкционированного обыска у мужчины изъяли мобильный телефон, флеш-накопитель и три жестких диска. На телефоне правоохранители обнаружили изображения с участием ребенка, содержащие детскую порнографию, а также 187 видеофайлов подобного характера, загруженных из интернета.

Работая с психологами, мальчик рассказал о противоправных действиях дяди и о том, что мужчина запрещал кому-либо сообщать о них.

Обнаруженные фотографии датированы маем 2025 года — на тот момент мальчику было 4 года. Сейчас ему 6.

21 сентября мужчине было предъявлено подозрение. Ему инкриминируют сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего 14 лет, развращение малолетнего, а также получение доступа к детской порнографии, её приобретение, хранение и изготовление, в частности с принуждением малолетнего к её созданию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о руководителе художественного кружка в Днепре, которого приговорили к 12 годам лишения свободы за изнасилование 11-летней воспитанницы и распространение видео с детской порнографией.

Преступление произошло в июле 2019 года, когда мужчина работал музыкальным руководителем в детском лагере. По данным прокуратуры, он неоднократно совершал в отношении девочки действия сексуального характера, снимал их на видео и распространял записи в интернете. В декабре правоохранители обнаружили в сети одно из таких видео, после чего мужчину задержали.

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