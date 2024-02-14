Готовили убийство полицейского и депутата Полтавского областного совета: правоохранители задержали вооруженную банду. Фото и видео

Правоохранители в Кременчуге на Полтавщине задержали организатора и членов готовящейся к совершению преступления группировки. Фигуранты планировали убийство заместителя начальника одного из районных управлений в Днепропетровской области и депутата Полтавского областного совета.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Там отметили, что полицейского избрали жертвой из-за профессиональной деятельности, а депутата – в связи с общественной деятельностью по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Группировка, организатором которой оказался 48-летний мужчина, занималась распространением преступного влияния и вымоганием средств с граждан. Сообщниками злоумышленника были семь человек: родной сын и его друзья с хорошей физической подготовкой.

Утром 14 февраля, чтобы предотвратить убийство, полицейские и сотрудники СБУ при силовой поддержке спецподразделений ДСР, КОРД ГУНП в Полтавской области и сотрудников спецподразделения СБУ задержали членов группировки и провели 12 обысков.

Правоохранители отметили, что на счету этой банды уже есть убийство и покушение на убийство. В 2023 году злоумышленники застрелили из охотничьего ружья жителя Кременчуга, вступившего с ними в конфликт.

Другой жертвой мог стать тот, кто продал им оружие и дал соответствующие свидетельства в полицию. Автомобиль мужчины обстреляли, а при попытке бегства его избили битами, однако пострадавший смог выжить.

Четверым лицам уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, по отношению к другим – вопрос решается. Им сообщено о подозрении по пяти статьям:

– ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего);

– ст. 115 (Умышленное убийство);

– ч. 1 ст. 255-1 (Установление или распространение преступного воздействия);

– ст. 257 (Бандитизм);

– ст. 189 (Вымогательство).

Как сообщал OBOZ.UA:

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