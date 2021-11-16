Антивакцинатор Стахив пытался спрятаться от суда в больнице, его сторонники устраивали штурм – СМИ

Антивакцинатор Остап Стахив, которому СБУ сообщила о подозрении, после обысков жаловался на плохое самочувствие. В больнице, куда его доставили, сторонники противника вакцинации вели себя агрессивно.

Об этом пишет ZAXID.NET. По данным издания, заседание суда по избранию меры пресечения было перенесено именно из-за плохого самочувствия фигуранта расследования.

В больнице около 20 агрессивных сторонников Стахива устроили толкотню с правоохранителями. Также они отказывались надевать маски и показывать сертификаты о вакцинации.

По словам директора департамента гуманитарной политики Евгения Бойко, после обследования стало известно, что Стахив не нуждался в госпитализации.

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Напомним, что Служба безопасности Украины заявила о разоблачении преступной сети, которая, прикрываясь антивакцинаторскими лозунгами, продвигала антиукраинские настроения и призывала к госперевороту. Курировали ее из России.

Правоохранители на назвали фамилии фигурантов, однако СМИ уточняют, что один из них – Остап Стахив.

У него 16 ноября были проведены обыски. Суд должен был избрать ему меру пресечения, но заседание перенесли на 17 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черкассах СБУ провела обыски у другой участницы движения антивакцинаторов Елены Фаист. Она является руководителем StopFakePandemic в Черкассах. К слову Стахив один из участников этой организации.