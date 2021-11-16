СБУ предупредила вывоз из Украины товаров военного назначения. Фото

Два жителя Днепропетровщины организовали схему приобретения в Украине авиационных агрегатов и комплектования к военной технике, которые незаконно вывозили в страны ближнего зарубежья для нужд военно-промышленных предприятий и военных объектов этих стран. Их разоблачила Служба безопасности Украины, перекрыв канал нелегальной переправки.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, отметив, что товары военного назначения, среди которых авиационные насосы и контакторы, были обнаружены и изъяты на одном из постов Киевской таможни. Меры по прекращению противоправной деятельности осуществлялись при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.

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Сообщается, что во время обысков у подозреваемых изъяли более 200 единиц товаров в авиационную технику, сопроводительные документы, печати и штампы, бланки-паспорта на продукцию, переписку фигурантов с иностранными заказчиками, электронно-вычислительную технику, средства связи и т.д.

По факту следователи СБУ открыли уголовное производство по ст. 333 "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю" УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия по установлению всех обстоятельств и участников совершения уголовного правонарушения.

Напомним, на Лугащине сотрудники СБУ обнаружили тайный склад боеприпасов, который оставили преступные группировки так называемой "ЛНР". Среди прочего, украинские силовики изъяли артиллерийские снаряды и противотанковые мины, содержащие более 40 кг тротила. Все обнаруженные боеприпасы были обезврежены и взорваны на специальном полигоне.

Ранее СБУ передала крупную партию вооружения Министерству обороны Украины. Арсенал общей стоимостью около 1 млрд грн. и весом более 500 тонн контрразведка СБУ изъяла во время спецопераций. Передача вызвана напряженной ситуацией на востоке страны и стала первым подобным случаем в истории Украины. Использование данного военного имущества значительно усилит материально-техническое обеспечение и состояние боевой готовности Вооруженных сил Украины.

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