Главный расследователь Bellingcat Грозев заявил, что в Кремле есть "список смерти": это самое страшное

У Кремля есть длинный "список смерти". И на данный момент известно примерно 7-8% людей, которые в нем фигурировали.

Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил главный расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он считает, что в этом списке в свое время находились политик Владимир Кара-Мурза, поэт Дмитрий Быков, а также российский оппозиционер и общественный деятель Алексей Навальный.

По словам Грозева, в некоторых случаях, как например Быкова, невозможно "найти четкое объяснение" причин покушения.

"Потому что понять, как думают эти террористы, нельзя. Мы можем считать, что он был вторым по популярности после Навального по какому-то списку оппозиционеров, можем считать, что это потому, что Пригожин его назвал врагом и сказал, что "надо с ним как-то закончить по-другому"… А вполне возможно, что его стихотворение о комбайнерах…" – предположил расследователь.

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Он уточнил, что речь идет о стихотворении, в котором поэт высмеял президента РФ Владимира Путина и заместителя председателя СБ РФ Дмитрия Медведева.

"Непонятно. Понятно, что есть список смерти. И когда вы сказали, что я расследовал террор против Навального, – нет, Навальный был одним из пациентов. А этот список длинный", – считает Грозев.

"Это государственная машина смерти, и это самое страшное", – добавил он.

При этом, расследователь высказал мнение, что Путин является человеком, который давно перешел уровень своей компетентности. Он считает президента России "главой государства убийц", а также "главой государства, который постоянно врет".

Журналист задал риторический вопрос, почему Путин, который развязал войну в Украине, до сих пор является рукопожатным в мире. Он считает, что "каждая страна должна получить негатив от Кремля", чтобы в итоге она поменяла свое мнение о России.

Также ранее Грозев рассказал, что в Bellingcat обнаружили доказательства того, что пыточную "Изоляция", расположенную во временно оккупированном Донецке, контролирует Федеральная службы безопасности России. По словам журналиста, представители спецслужб РФ пытались скрыться за выдуманными фамилиями. Однако расследователям удалось установить их личности.

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