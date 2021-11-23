Грозев о передаче Цемаха РФ: это был ценный свидетель – впервые Запад пытался надавить на Украину

Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что передачу России фигуранта расследования катастрофы МН17 боевика Владимира Цемаха следовало отложить. Журналист назвал его очень ценным свидетелем.

Об этом Грозев заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает издание "Гордон". По его словам, министры иностранных дел западных стран впервые пытались оказать давление на Украину.

"Он был так ценен, что впервые в молодой истории министры западных стран напрямую пытались давить на ваше правительство и Офис президента, чтобы что-то не делать... Я знаю, что были такие разговоры", – рассказал расследователь.

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Грозев предположил, что решению передать Цемаха есть два объяснения: первое – пожертвовать отношениями с Западом, но вернуть своих граждан; второе – страх перед давлением со стороны России.

Ранее OBOZREVATEL писал, что фигурант расследования дела о крушении MH17 на Донбассе Владимир Цемах, которого передали России в рамках обмена пленными, сейчас живет на оккупированной территории Донецкой области.