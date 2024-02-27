Глава военной прокуратуры в Днепре купил новый BMW X5 "из соображений безопасности" – расследование

Глава Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Дмитрий Лавриненко в 2023 году купил новый BMW X5 за 3,23 миллиона гривен. Сам он заявил, что для этого взял кредит на пять лет, а покупку объяснил "соображениями безопасности".

Внимание на информацию о новой машине в декларации чиновника обратило "Следствие.Инфо". Лавриненко обзавелся новым транспортным средством в начале сентября 2023 года.

BMW X5 2022 года выпуска частное предприятие "Талисман" продавало за 3,23 миллиона гривен. Журналисты отметили, что у этой компании часто покупают авто представители государственных органов.

На запрос, отправленный в Днепровскую специализированную прокуратуру в сфере обороны, ответил ее руководитель.

Лавриненко заявил, что часть денег он заплатил сразу из собственных сбережений (1,8 миллиона гривен). Другую часть прокурор взял у банка в кредит на пять лет.

"Приобретение именно такого транспортного средства осуществлено из соображений безопасности и обеспечения надежного подхода к возможному спасению жизни жены и малолетних детей Лавриненко во время полномасштабной войны, которые уже покинули свой дом на территории Донецкой области", – сказано в ответе на журналистский запрос.

В 2022 году Лавриненко декларировал сбережения в размере 55,7 тысячи долларов и 270 тысяч гривен.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Пправоохранитель из Днепра Валентин Серединский в своей декларации за 2022 год заявил, что Tesla Model Y 2022 года выпуска его жены Анны Серединской якобы стоит 10 000 гривен. Он является заместителем начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Нацполиции Украины в Днепропетровской области.

– В Одесской области бывшую начальницу финансовой службы и ее знакомую разоблачили на незаконной махинации. Злоумышленницам грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!