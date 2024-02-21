Полицейский из Днепра задекларировал Tesla жены за 10 тыс. грн: цену объяснил тем, что "кто ищет, тот находит". Фото

Правоохранитель из Днепра Валентин Серединский в своей декларации за 2022 год заявил, что Tesla Model Y 2022 года выпуска его жены Анны Серединской якобы стоит 10 000 гривен. Он является заместителем начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Нацполиции Украины в Днепропетровской области.

На записи в декларации обратило внимание "Слідство.Інфо". Сам Серединский утверждает, что стоимость Tesla не является ошибкой. В телефонном разговоре с журналистами он сообщил, что сумма в 10 000 гривен указана в договоре купли-продажи авто.

Сотрудник СМИ попросил поделиться контактами продавца, ведь Tesla Model Y 2022 года выпуска на вторичном рынке стоит от 30 тысяч долларов и выше.

Правоохранитель предложил поискать выгодные цены на площадке онлайн-объявлений для продажи автомобилей. "Кто ищет, тот находит", – завил он и добавил, что вопросы нужно задавать не ему, а оценщику транспортного средства.

Журналистам удалось поговорить и с владелицей Tesla Анной Серединской. Женщина сказала, что не знает о заполнении деклараций и не понимает, почему там указана стоимость 10 000 гривен. Настоящую цену машины жена полицейского не раскрыла.

Отметим, что Анна Серединская, согласно данных декларации ее мужа, владеет еще двумя транспортными средствами: элитным авто LEXUS RX (год выпуска – 2021, стоимость – 652 000 гривен) и квадроциклом POLARIS SPORTSMAN 1000 (год выпуска – 2017, указанная стоимость – 100 000 гривен).

Как ранее писал OBOZ.UA, оказалось, что в первый год полномасштабной войны в Украине увеличилось количество миллионеров. По результатам декларирования полученных в 2022 году доходов, таких граждан стало больше на 16%, если сравнивать с 2021-м – или на 2 863 человека.

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