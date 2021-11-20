Россия не блефует, наращивая войска у границ Украины: американская разведка предупредила о возможном нападении

На данный момент Россия еще не решила, что будет делать с войсками и техникой, который по-прежнему находятся возле украинской границы. При этом вероятность вторжения РФ в нашу страну сохраняется.

Представители американской разведки обратились в связи с этом к своим союзникам. Об этом пишет The New York Times.

"США предупреждают, что есть короткий промежуток времени, чтобы помешать России начать военные действия в Украине, подталкивая европейские страны к сотрудничеству с Соединенными Штатами", – сказано в сообщении.

Под сотрудничеством подразумевается совместная разработка ряда экономических и военных мер для сдерживания Москвы.

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Согласно данным разведок США и Великобритании, глава страны-агрессора Владимир Путин может прибегнуть к открытым военным действиям против Украины, чтобы взять под контроль большую часть нашей страны. В другом случае посредством вторжения в Украину Путин может дестабилизировать обстановку для того, чтобы к власти в государстве пришло более расположенное к Кремлю правительство.

Следующие несколько месяцев, по словам аналитиков, президент РФ может использовать как "уникальный момент для действий". У него также могут быть планы по защите сухопутного пути между восточной Украиной и Крымом.

Отмечается, что в США стягивание Россией вооружения к украинской границе не считают блефом и относятся к этому вопросу со всей серьезностью.

Так, американская сторона поделилась своими разведданными об активности РФ как с Украиной, так и с партнерами по НАТО.

Напомним: в Сенате США предложили ввести новые санкции против России в случае ее вторжения в Украину. Стало известно, что и кого могут затронуть ограничительные меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский дипломат Мэттью Брайза считает, что Россия может вторгнуться в Украину, как это было в Грузии в 2008 году. На это указывает ее нежелание возобновлять переговоры по Донбассу в "нормандском" формате.