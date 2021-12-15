Генерал Кривонос об угрозе вторжения РФ: колонна дойдет маршем до Киева за шесть часов

Россия накапливает на определенных участках силы и средства, которые позволяют начать наступление на Украину. Задание №1 Кремля – испугать руководство нашей страны войной.

Такое мнение выразил в эфире "Украина 24" заместитель командующего Сил специальных операций, экс-замсекретаря СНБО, генерал Сергей Кривонос. По его словам, российская колонна дойдет от Сум до Киева нормальным маршем за 6 часов, если не будет оказано сопротивления и Вооруженные силы не будут к этому готовы.

"И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря. Но правительство не учитывает, что еще есть украинский народ – его желание может не совпасть с желаниями испуганного правительства", – сказал Кривонос.

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Он отметил, что россияне наблюдают, расколото ли украинское общество, есть ли поддержка в обществе по вопросам борьбы до последнего, есть ли факты расшатывания капитуляционных ситуаций.

"Чего боятся россияне и не хотят? Они боятся подготовленного, обученного, мотивированного украинского народа. И задачи власти – и предыдущей, и этой – это нужно было делать. К сожалению, этого не делалось. И в течение 30 лет у нас любая власть, которая была, не работала над этим вопросом", – подчеркнул генерал.

Поэтому, добавил он, не только военные должны быть готовы к вторжению РФ, но и гражданские.

"Потому что если в стране будет бардак, паника, то армия не сможет воевать, потому что своевременно не получит боеприпасы, продовольствие, живую силу и технику. А правительство и парламент за последние годы сделали многое не в пользу государства", – заключил Кривонос.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине оценили военные силы, в случае нападения России.

РФ готова атаковать Украину половиной всех своих сухопутных войск, базирующихся к западу от Урала. Для этого она способна стянуть к границе вдвое больше сил, чем сделала это прошлой весной, а именно, примерно 100 батальонных тактических групп.

Посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст заявил, что президент России Владимир Путин сконцентрировал свои войска у границ Украины из-за провала кремлевской политики по Донбассу.

Экс-заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко рассказал, что на содержание более 94 тыс. военных у границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Россия тратит около 10 млн долларов в сутки. Таким образом, РФ наращивает свой военный потенциал и распространяет психологическое влияние на украинских граждан.

В комитете Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки заверили, что сейчас ситуация на украинских границах контролируемая и оснований для паники нет.

Министр обороны Алексей Резников заявил о полученных страной сигналах от международных партнеров относительно поддержки обороны Украины.