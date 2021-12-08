В США дали прогноз, сколько военных РФ может стянуть к границам Украины, и назвали сроки возможной эскалации
Россия готова атаковать Украину половиной всех своих сухопутных войск, базирующихся к западу от Урала. Для этого она способна стянуть к границе в два раза больше сил, чем сделала это минувшей весной.
Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая в комитете Сената США по иностранным делам, передает телеканал C-SPAN. По ее словам, речь идет о примерно 100 батальонных тактических группах.
По оценке Соединенных Штатов, РФ разместила почти 100 тысяч военных близ северных, восточных, и южных границ Украины.
"Эти силы продолжают готовиться к решительным действиям в Украине в случае получения соответствующего приказа. Потенциально, это возможно в начале 2022 года", – подчеркнула Нуланд.
Как сообщал OBOZREVATEL, американская разведка выяснила, что Россия может осуществить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Для этого страна-агрессор может задействовать 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что если Российская Федерация пойдет на военное вторжение в Украину, это закончится для нее кровавой бойней.
Также он подчеркнул, что не верит в победу России, отметив, что в случае агрессии сотни россиян будут возвращаться в гробах.
Ранее Резников отметил, что путем разработки общих проектов и только через конкретные действия Украина должна делать ставку на фактическую интеграцию с НАТО. В то же время он напомнил, что вступление в Альянс – это решение политическое, которое принимается на основе консенсуса 30 стран.
США в случае полномасштабного вторжения российских войск в Украину намерены направить своих солдат на восточный фланг НАТО.