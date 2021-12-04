Офицер ВСУ рассказал, во сколько денег обходится России содержание войск у границ Украины

Россия тратит на содержание более 94 тыс. военных у границы с Украиной и на временно оккупированных территориях примерно 10 млн долларов в сутки. Таким образом РФ наращивает свой военный потенциал и распространяет психологическое воздействие на украинских граждан.

Об этом сообщил экс-заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко в эфире телеканала "Дом". Капитан 1-го ранга отметил, что милитаризация стоит РФ "серьезных денег". Сумму расходов он озвучил, опираясь на количество российских армейцев, озвученное министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

При этом содержание группировки коалиционных сил в Афганистане в 2011-2012 гг. стоило дороже – практически треть миллиарда в сутки (на 120 тыс. военных). "То есть содержание войск у украинских границ для России не столь дорогостоящее", – указал капитан.

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Как отметил он, бюджет РФ за 25 лет увеличился в 12 раз. "У них сейчас на одного военного приходится 100 тыс. долларов. Это в шесть раз больше, чем на одного военного Украины", – уточнил Рыженко.

"Этот фактор позволяет [РФ] использовать эти маневры вдоль границы с целью влияния, в частности на население. И в такой позиции постоянного влияния мы находимся с 2014 года. Но семь лет поэтому войск было намного меньше. А в течение этого времени сформированы целые армии недалеко от наших границ", – сказал украинский военный.

По его словам, РФ перебрасывает ближе к Украине ракетные системы, авиацию, танки, формирует контруправление.

Ведется и информационная война. Так, российские пропагандисты распространяют фейки о том, что Украина якобы "готовится напасть на Донбасс".

"И идет влияние не только на население Украины, но и на население России", – подытожил бывший замначальника штаба ВМС.

Напомним, в случае новой агрессии РФ против Украины президент США Джо Байден пообещал ввести "комплекс инициатив" против Кремля. Эти меры уже разрабатываются в Белом доме.

Как писал OBOZREVATEL: