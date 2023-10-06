ГБР задержало в Днепре прокурора на взятке в 10 тыс. долларов: громкие подробности дела

Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины задержали на взятке прокурора Левобережной окружной прокуратуры города Днепра. Чиновник требовал у семьи обвиняемого в мошенничестве, подделке документов и их сбыте мужчины 10 тысяч долларов за изменение квалификации инкриминируемых ему статей на более "мягкие".

Задержан прокурор был с поличным, когда он только что получил на руки всю сумму, в которую оценил собственные "услуги", сообщили в ГБР. Имени прокурора-взяточника в Бюро не назвали, однако, по данным OBOZREVATEL, речь идет о сыне бывшего прокурора Днепропетровщины Романа Федика – Остапе.

"Работники ГБР во взаимодействии с СБУ и Офисом Генерального прокурора задержали на взятке прокурора Левобережной окружной прокуратуры города Днепра. Он требовал взятку от семьи обвиняемого за изменение квалификации статей на более "мягкие", – говорится в сообщении ГБР.

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"Подзаработать" представитель обвинения решил на рассмотрении в одном из районных судов дела мужчины, обвиняемого в мошенничестве, подделке и сбыте документов, штампов, печатей и т.п. Для этого он договорился о встрече с отцом подсудимого, во время которой предложил свои "услуги" в изменении обвинения на менее тяжкое преступление – так, чтобы его сын вообще мог избежать уголовной ответственности.

За это прокурор потребовал 10 тысяч долларов. И в конце-концов получил желаемое. А вместе с деньгами – и реальные перспективы самому оказаться на скамье подсудимых.

"Правоохранители задержали прокурора сразу после получения всей суммы взятки. В настоящее время проводятся безотлагательные следственные действия по месту жительства прокурора и в помещении Левобережной окружной прокуратуры города Днепра. Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества", – отметили в ГБР.

Следственные действия продолжаются.

В ГБР не назвали фамилию прокурора-коррупционера, а его лицо на фотографиях с задержания заблюрили. Однако, по данным OBOZREVATEL, речь идет о прокуроре Левобережной окружной прокуратуры Днепра Остапе Федике. Его отец Роман Федик в свое время возглавлял прокуратуру Днепропетровской области и фигурировал в журналистских расследованиях, его имя также упоминалось в коррупционных скандалах.

Да и к сыну у журналистов раньше возникали вопросы. Некоторые СМИ в свое время писали о выборочном подходе Федика-младшего к декларированию своих доходов.

Напомним, ранее стало известно, что ГБР завершило расследование крупнейшего дела Майдана: перед судом предстанет экс-президент-беглец Виктор Янукович и весь силовой блок. Всем фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Также сообщалось, что Госбюро расследований разоблачило военных и работников ГРУ РФ, причастных к диверсиям на военных складах в Украине и ЕС.