ГБР разоблачило военных и сотрудников ГРУ РФ, причастных к диверсиям на военных складах в Украине и ЕС: подробности

Государственное бюро расследований (ГБР) полностью доказало причастность спецслужб РФ ко взрывам в 2014 году в Чехии на военных складах с оружием для Украины, а также в Сватово на Луганщине в 2015 году. Подозрения получили экс-начальник ГРУ РФ Игорь Сергун, экс-начальник сил спецопераций ГРУ РФ Алексей Дюмин, командующий сил спецопераций ВС РФ Валерий Флюстиков и командир "161 Центра подготовки специалистов особого назначения" генштаба РФ Андрей Аверьянов.

Также среди подозреваемых – еще более 25 организаторов и исполнителей диверсии из спецслужб РФ, в том числе прославленные герои инцидента в Солсбери Анатолий Чепига и Александр Мышкин. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба ГБР.

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Там отметили, что подозрение участникам организованной группы сообщено во взаимодействии со Службой безопасности Украины и при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Как отметили в ГБР, в частности, генерал-майор Аверьянов сейчас входит в ближний круг президента РФ Владимира Путина и часто присутствует на официальных встречах высочайшего уровня.

Подозрение также сообщили сообщникам диверсантов – украинским предателям.

Один из них руководил дроном, сбросившим бомбу на Сватово. Это гражданин Украины с позывным "Старт", который в 2014 году присоединился к рядам террористов "ЛНР", а позже начал работать на спецслужбы РФ.

В ходе совместного с Чехией расследования было установлено, что именно диверсанты из России взорвали чешские военные склады в 2014 году. Важную роль в операции сыграли Мишкин и Чепига, пытавшиеся орагнизовать покушение на Скрипалей.

По схожей схеме они устроили диверсию 29 октября 2015 года и в Сватово. Вследствие подрыва произошел пожар и детонация боеприпасов, поразивших военную технику.

В частности, было уничтожено 76 единиц военной техники и более 3 тыс. тонн ракет и боеприпасов. Украина понесла убытки более чем на 71 млн грн. Погибли три военных ВСУ и один гражданский.

Сейчас следователи отрабатывают версию о причастности этой группы ГРУ РФ к взрывам на других военных складах в Украине и за границей. Уже можно утверждать с высокой вероятностью, что за большинством из них стояли именно эти подразделения ГРУ и исполнители, считают в ГБР.

Фигурантам инкриминируют организацию диверсии как в Украине, так и Чехии с целью ослабления государства взрывов, направленных на массовое уничтожение людей и разрушение объектов важного оборонного значения (ч. 3 ст. 28 и ст. 113 УК Украины). За это грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией или без.

После победы Украины в войне диверсанты будут обязательно разысканы и привлечены к ответственности, пообещали в ГБР.

Отметим, один из фигурантов расследования, начальник ГРУ РФ Игорь Сергун, который был включен в санкционные соглашения США и ЕС за участие в войне против Украины, скоропостижно скончался 3 января 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Один из отравителей Скрипаля Анатолий Чепига-"Боширов" помог выяснить настоящее имя своего напарника Мишкина-"Петрова". Расследователям Conflict Intelligence Team удалось найти права Чепиги и выяснить, что на его имя был зарегистрирован Mercedes Benz, который в мае 2023 года он продал Мишкину.

– Раследование The Insider установило, что руководитель "Sputnik Молдова" Виталий Денисов, которого депортировали из Молдовы, оказался кадровым офицером армии РФ. Он служит в воинской части ГРУ №54777.

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