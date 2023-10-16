ГБР сообщило о подозрении десяткам сотрудникам ФСБ РФ и СБУ времен Януковича: разжигали вражду в обществе

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении руководителям СБУ времен беглого президента Виктора Януковича и двадцати сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ. Им инкриминируют пособничество в совершении государственного во время событий Революции Достоинства.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Среди подозреваемых:

генерал армии Виктор Золотов – бывший руководитель службы безопасности президента РФ, заместитель главнокомандующего внутренними войсками (в настоящее время – директор федеральной службы войск национальной гвардии РФ);

– бывший руководитель службы безопасности президента РФ, заместитель главнокомандующего внутренними войсками (в настоящее время – директор федеральной службы войск национальной гвардии РФ); генерал-полковник Алексей Седов – начальник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ;

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генерал-лейтенант Алексей Жало – заместитель начальника 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ – начальник управления защиты конституционного устройства;

– заместитель начальника 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ – начальник управления защиты конституционного устройства; генерал-майор Сергей Егоров – первый заместитель начальника управления по защите конституционного устройства 2 службы ФСБ РФ;

– первый заместитель начальника управления по защите конституционного устройства 2 службы ФСБ РФ; генерал-майор Владимир Павлик – первый заместитель начальника Департамента оперативной информации 5 Службы (оперативной информации и международных связей) ФСБ РФ

– первый заместитель начальника Департамента оперативной информации 5 Службы (оперативной информации и международных связей) ФСБ РФ генерал-майор Андрей Яценко – бывший сотрудник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ, сейчас – заместитель начальника управления ФСБ РФ в г. Москва

Также подозрения в государственной измене доложены бывшему главе СБУ, его первому заместителю – руководителю Антитеррористического центра и начальнику Департамента защиты национальной государственности СБУ времен Януковича.

Правоохранители установили, что по совместному решению руководства СБУ и ФСБ РФ с 13 по 15 декабря 2013 г. в Украине находилась делегация из 20 сотрудников российской спецслужбы. Они помогали сотрудникам СБУ в подготовке видеоматериалов и публикаций для создания негативного образа участников Евромайдана и представителей оппозиционных сил.

В частности, было подготовлено 257 видеоматериалов провокативного содержания и специально создан YouTube-канал для их распространения.

"Такие действия бывшего руководства СБУ и сотрудников ФСБ РФ нанесли ущерб информационной безопасности Украины и прекратили протестные акции из-за приостановки высшим руководством государства процесса Евроинтеграции", – отметили в ГБР.

Примечательно, что для создания якобы законности своих действий экскероводство СБУ уже после выезда делегации ФСБ РФ из Украины "задним числом" подписало документы якобы об их приглашении в качестве представителей спецслужб в рамках Комиссии при СНГ.

Следствие доказало влияние спецслужб РФ на прежнее руководство СБУ.

Бывшему Председателю СБУ, его первому заместителю – руководителю Антитеррористического центра и начальнику Департамента защиты национальной государственности СБУ сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. .161 УК Украины).

В то же время, 20 сотрудникам ФСБ РФ, гражданам России, сообщено о подозрении в пособничестве в совершении государственной измены и содействии руководству СБУ в предоставлении российской федерации помощи в проведении взрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности , а также за разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства, образа чувств граждан в связи с их идеологическими убеждениями по предварительному сговору группой лиц (по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч.2 ст.161 УК Украины)

Фигурантам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении исполнителей массовых расстрелов активистов на Майдане Незалежности. Перед судом предстанут шесть "беркутовцев".

4 октября в ГБР заявили о завершении расследования по крупнейшему делу Евромайдана. В гибели "Небесной Сотни" обвиняется четвертый президент Виктор Янукович и руководители всего силового блока того времени. Обвинительный акт направлен в суд.

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