Это все, что осталось от вертолета: появилось жуткое фото с места крушения в Броварах

От вертолета, который утром 18 января упал в Броварах Киевской области, осталась лишь куча металлолома. Она находится во дворе многоэтажки.

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Соответствующее фото опубликовали Telegram-каналы. В вертолете, который потерпел крушение, никто не выжил.

Напомним: в Броварах упал вертолет ГСЧС, он разбился рядом с детским садом и жилым домом. В крушении погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД. Среди жертв тоже есть дети. Десятки людей получили ранения.

"Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные", – сообщил глава Киевской областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба.

Причины катастрофы пока неизвестны – и говорить о них рано, считает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, комиссия будет расследовать причины.

"Это не будет 1-2 дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает определенное время. Думаю, будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты", – отметил Игнат.

По словам представителя ВС ВСУ, эксперты должны изучить всю информацию: в частности, радиообмен и техническое состояние вертолета. Это продлится не менее нескольких недель, ведь техническое исследование занимает определенное время.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– жители Броваров в Киевской области стали свидетелями падения вертолета, в котором находилось руководство Министерства внутренних дел. Один из очевидцев рассказал, что вертолет начал резко снижаться;

– руководство МВД Украины в вертолете летело в командировку. Министр Денис Монастырский вместе с другими представителями министерства намеревался посетить одну из горячих точек, где сейчас продолжаются боевые действия.

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